La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó momentos de mucha emoción, pero también una inesperada y divertida escena protagonizada por Soledad Pastorutti y uno de los jugadores del equipo nacional.

Después del triunfo de Argentina por 3-0 ante Benín en el Monumental, la cantante se quedó sobre el campo de juego junto a los futbolistas y terminó siendo protagonista de un particular intercambio que generó las risas del plantel.

El insólito pedido de un jugador de la Selección Argentina a Soledad Pastorutti. Video viral en X de @sariskleit

El insólito pedido que le hicieron a Soledad Pastorutti

La Sole había protagonizado uno de los momentos más emotivos de la noche al cantarle “Brindis” a Lionel Messi durante el homenaje al capitán argentino.

Una vez terminado el tema, la artista permaneció en el campo de juego mientras Messi hablaba ante los hinchas sobre su despedida.

Fue entonces cuando Agustín Giay, defensor del Palmeiras, se acercó a la cantante y le hizo una propuesta inesperada: intercambiar su camperón de la Selección Argentina por el poncho celeste y blanco que llevaba puesto Soledad.

La cantante aceptó y ambos concretaron el particular trueque. Soledad se quedó con la campera albiceleste, mientras que Giay terminó luciendo el tradicional poncho de la artista.

La escena provocó las risas de varios de los futbolistas que todavía permanecían en el campo de juego y quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Así, entre la emoción por la despedida de Messi y los homenajes al capitán, el intercambio entre Soledad y Giay sumó uno de los momentos más descontracturados de la noche.