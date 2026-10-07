Lionel Messi vivió una noche cargada de emoción en su partido de despedida de la Selección Argentina en el Monumental, y uno de los momentos que más conmovió a todos fue el desconsolado llanto de Enzo Fernández.

El mediocampista no pudo contener las lágrimas cuando el capitán tomó el micrófono en el centro de la cancha para despedirse del equipo nacional.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Benin - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - October 6, 2026 Argentina's Lionel Messi reacts following his final international match REUTERS/Rodrigo Valle TPX IMAGES OF THE DAY Por: REUTERS

En Desayuno Americano, compartieron las palabras que Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, le dio a Radio La Red sobre el conmovedor momento que protagonizó el futbolista durante el homenaje a Messi.

“Ya lloró cuando Leo hizo el posteo. Me imaginé que iba a llorar”, contó Valentina, haciendo referencia a la publicación que Messi había realizado previamente sobre su despedida de la Selección.

Valentina Cervantes y su hija Olivia (Foto: Instagram)

Qué le dijo Valentina Cervantes a Enzo Fernández antes del partido

Además, Cervantes reveló qué le había dicho a Enzo Fernández antes de que saliera a la cancha para disputar el encuentro ante Benín.

“Hablé antes del partido y le dije que es algo que no se iba a olvidar nunca, que lo disfrute”, contó la influencer y expareja del futbolista.

Sus palabras anticipaban la emoción que finalmente se vivió dentro del estadio. Cuando Messi tomó el micrófono en el centro de la cancha y se despidió de la Selección Argentina, Enzo Fernández no pudo contener las lágrimas y se quebró visiblemente.

El momento conmovió a los presentes y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más emotivas de la noche en la que Argentina venció 3-0 a Benín y Messi tuvo su despedida ante el público argentino.