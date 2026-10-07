La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el Monumental dejó momentos inolvidables, tanto dentro como fuera de la cancha. Uno de los más emotivos tuvo como protagonista a Celia Cuccittini, la mamá del capitán argentino, quien tuvo un inesperado encuentro con un cronista de América TV.

El periodista Gonzalo Sorbo se cruzó con Celia durante la jornada y recibió de ella un cálido abrazo y unas palabras que lo conmovieron profundamente.

El conmovedor gesto de la mamá de Messi con un cronista. Video de Sorbo.

El conmovedor mensaje de la mamá de Messi

“Te veo siempre. Estoy emocionada. Ya pasó lo peor”, le dijo Celia al cronista.

La frase estuvo cargada de significado, ya que la mamá de Messi hizo referencia tanto a la emoción por la despedida de su hijo de la Selección como al difícil momento familiar que atravesaron tras la muerte de Jorge Messi, el 7 de agosto pasado.

Sorbo, visiblemente emocionado por el inesperado cara a cara con la mamá del capitán argentino, le respondió con una muestra de cariño: “Te queremos mucho”.

La emoción de Gonzalo Sorbo después del encuentro

Luego del encuentro, el periodista de América TV compartió en sus redes sociales la emoción que le produjo haber podido abrazar a Celia.

“Un abrazo que me durará para toda la vida. Gracias Celia por traer al mundo al más grande de todos los tiempos (estaba tan en shock que no podía soltarla, perdón)”, escribió Sorbo.

Celia Cuccittini mantuvo un perfil bajo durante la jornada y siguió el último partido de su hijo con la Selección desde el palco del Monumental, acompañada por Antonela Roccuzzo, sus nietos y otros familiares.