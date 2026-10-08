En una mañana marcada por la expectativa, Claudia Villafañe arribó a los tribunales de San Isidro para presenciar el comienzo de los alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona. La exesposa del astro llegó acompañada por el novio de una de sus hijas, en una jornada que promete ser decisiva para la causa.

Al llegar, Villafañe pidió a los medios que respetaran su silencio: “No quiero hablar, por favor, ya está”, expresó, dejando en claro que no haría declaraciones. “Vengo a acompañar a mis hijas, nada más”, agregó, mientras evitaba empujar a la multitud y solicitaba que la dejaran pasar.

Claudia Villafañe llegó a los tribunales en un día clave en el juicio por la muerte de Diego Maradona (Foto: captura de TN).

COMENZARON LOS ALEGATOS Y LA FISCALÍA ABRE LA ETAPA DE PEDIDOS DE PENA

La audiencia de este lunes marca el inicio de los alegatos, con la fiscalía a cargo del primer pedido de penas. El tribunal otorgó un plazo de cuatro horas para que los fiscales expongan los hechos, la calificación y el pedido de pena correspondiente. Luego será el turno de las demás partes y, en semanas siguientes, de la defensa.

La transmisión del juicio se reanudó para esta instancia, permitiendo que el pedido fiscal pueda ser seguido en vivo. Según informaron en TN, los acusados, entre ellos Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, están obligados a asistir y solo podrán escuchar el alegato de la fiscalía, sin posibilidad de responder en esta etapa.

Claudia Villafañe llegó a los tribunales en un día clave en el juicio por la muerte de Diego Maradona (Foto: captura de TN).

La jornada se perfila como un momento clave en la investigación por la muerte de Maradona, con la atención puesta en los alegatos y el desarrollo de las próximas audiencias.

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