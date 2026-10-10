Dalma Maradona visitó a los chicos de Paren la mano en El Tribunero, el programa especial de fútbol que realizan todos los lunes, y protagonizó una divertida charla en la que habló de su familia, su papá, Diego Maradona, y de la crianza de sus dos hijas.

Durante la conversación, la mamá de Roma, de 7 años, y Azul, de 4, contó algunas cuestiones de la vida cotidiana de las niñas y sorprendió al revelar que, aunque les permite tomar sus propias decisiones en muchos aspectos, existe una elección que dentro de la familia no está abierta a discusión.

Dalma Maradona / Fuente: Instagram

DALMA MARADONA REVELÓ QUÉ ES LO ÚNICO QUE NO LES PERMITE ELEGIR A SUS HIJAS

Según contó en El Tribunero, Dalma Maradona no permite que sus hijas sean hinchas de otro el club que no sea Boca Juniors. “Mis dos hijas no tienen ninguna chance de ser de otro cuadro”, aseguró, dejando en claro que la camiseta xeneize ocupa un lugar especial dentro de la familia Maradona.

Dalma Maradona reveló qué es lo único que no les permite elegir a sus hijas (Video: Paren la mano)

La actriz incluso remarcó que las pequeñas tienen libertad para elegir prácticamente cualquier cosa, pero no su equipo de fútbol. “Pueden elegir lo que quieran, menos eso”, sostuvo durante la charla, entre las risas de todos los presentes.

Según contó Dalma, Roma y Azul ya aceptaron con entusiasmo esa tradición familiar y están disfrutando de compartir su pasión por el fútbol junto a su mamá. “Igual, están muy contentas de ser de Boca. Les gusta el fútbol, ven los partidos, pero no juegan”, explicó. “Pueden elegir lo que sea mientras que sean de Boca”, agregó, dejando una vez más en evidencia que, al menos en materia futbolística, hay una tradición familiar que no se negocia.