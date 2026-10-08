Gianinna Maradona volvió a expresar sus sentimientos en las redes sociales en medio del proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona. A pocas horas de los alegatos, la hija del Diez publicó un mensaje que reflejó el difícil momento emocional que atraviesa.

A través de sus historias de Instagram, Gianinna compartió una imagen completamente negra con una frase en letras blancas que llamó la atención de sus seguidores.

“No me puedo dormir. Solo unas horas...”, escribió, sin agregar mayores explicaciones sobre lo que estaba sintiendo.

El angustiante mensaje de Gianinna Maradona antes de los alegatos por la muerte de Diego: “No me puedo dormir. Crédito: Instagram

En otra compartió una canción, mientras compartió una emotiva imagen junto a su papá, Diego Armando Maradona.

En la fotografía se los puede ver abrazados, mientras ella le da un beso en la mejilla y él sonríe. La publicación estuvo acompañada por la canción Confieso, de Kany García, y un mensaje cargado de amor, nostalgia y un pedido de justicia: “Te amo. Te extraño un montón... Es solo un poquito más y vas a tener la justicia que te merecés”.

El angustiante mensaje de Gianinna Maradona antes de los alegatos por la muerte de Diego: “No me puedo dormir. Crédito: Instagram

La publicación apareció en un momento especialmente sensible para la familia Maradona, que continúa pendiente de las instancias judiciales destinadas a esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

EL MENSAJE DE GIANINNA MARADONA ANTES DE LOS ALEGATOS POR LA MUERTE DE DIEGO

Este jueves 8 de octubre comenzó una etapa decisiva del juicio por la muerte de Diego Maradona. Tras 45 audiencias, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren iniciaron sus alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

En el proceso hay siete profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. La Justicia deberá determinar si existieron responsabilidades penales en la atención que recibió el exfutbolista durante sus últimos días.