En medio del lanzamiento de su nuevo álbum, Vale la pena, Soledad Pastorutti se sinceró sobre el dolor que le provoca la enfermedad de su padre, Omar Pastorutti, a quien le dedicó una canción como forma de agradecerle todo lo que hizo por ella a lo largo de su vida. El relato sirvió tambié para entender cuál sería la enfermedad que atraviesa el hombre.

“Mi viejo ya no sabe quién es ni quién soy yo”, confesó la artista durante una entrevista con Marcelo Bonelli en Radio Mitre. Conmovida, explicó que fue un proceso difícil de asimilar y que debió aprender a convivir con esa realidad mientras continuaba con sus compromisos profesionales.

Soledad, su papá Omar y Jeremías, el marido de la cantante (Foto: Instagram @sole_pastorutti)

“Fue un proceso largo de empezar a entender qué estaba pasando, de quedarme totalmente sin voz, pero de tener que seguir trabajando a pesar de eso”, recordó Soledad, al describir cómo la situación familiar repercutió también en su carrera artística.

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En su nuevo disco, la cantante incluyó Mi refugio, un tema dedicado especialmente a Omar, quien tuvo un papel fundamental en los comienzos de su trayectoria. La grabación estuvo atravesada por la emoción y le resultó tan difícil que decidió conservar la primera versión que había registrado.

“La canción la grabé una sola vez. De hecho, lo que quedó es el demo. Grabé frase por frase porque íbamos cortando. Pero bueno, necesitaba agradecerle”, explicó. También reconoció que volver a escucharla fue un desafío: “La escuché solo porque tuve que hacer el video, que es muy fuerte también porque es mi cara así a cámara”.

Soledad y Omar Pastorutti (Fotos: captura AM Mitre y Instagram @sole_pastorutti)

Al hablar de su padre, Soledad destacó la confianza que siempre depositó en ella y la libertad que le dio para construir su propio camino. “Él me hizo La Sole. Él compró mis primeros 5000 discos para que no se rescindiera el contrato de Sony, él vendía los discos en las estaciones de servicio, en los conciertos... Era mi mánager”, recordó.

Conmovida por el momento que atraviesan, también lamentó que Omar no pueda disfrutar plenamente de sus nietos y de esta etapa de su vida familiar: “Es un tipo que me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera”.

De esta manera, Soledad dio a entender que Omar atraviesa una enfermedad que le causa deterioro cognitivo, aunque no precisó cuál sería. Esta situación le impide incluso ir a verla a sus recitales, como fue el caso de su presentación en Coquín en enero, donde concurrió toda la familia de la cantante, excepto él.

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