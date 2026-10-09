A un mes de que se conociera la separación de Natalia Pastorutti y Andrés Manini, después de 30 años de relación y dos hijos en común, Pascual y Salvador, Soledad Pastorutti fue consultada sobre el tema y se mostró cautelosa en sus respuestas.

“Ella está trabajando mucho, en lo de Guido. Le está yendo súper bien”, comenzó diciendo la cantante ante el micrófono de LAM.

Además, destacó: “Además de una gran persona, es una gran artista y me encanta que haya querido volver a las luces”.

Natalia Pastorutti y Andrés Manini (Foto: Instagram @nati_pastoruttiok)

Consultada sobre los motivos de la ruptura, La Sole optó por mantener la reserva: “No me corresponde hablar del tema, por respeto y sobre todo porque amo a mis sobrinos. Son cosas que pasan en la vida, pero con mi hermana, siempre estamos unidas. Desde que somos chiquitas, estamos juntas”.

El insólito pedido que un jugador de la Selección le hizo a Soledad Pastorutti en la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó momentos de mucha emoción, pero también una inesperada y divertida escena protagonizada por Soledad Pastorutti y uno de los jugadores del equipo nacional.

Después del triunfo de Argentina por 3-0 ante Benín en el Monumental, la cantante se quedó sobre el campo de juego junto a los futbolistas y terminó siendo protagonista de un particular intercambio que generó las risas del plantel.

La Sole había protagonizado uno de los momentos más emotivos de la noche al cantarle “Brindis” a Lionel Messi durante el homenaje al capitán argentino.

Una vez terminado el tema, la artista permaneció en el campo de juego mientras Messi hablaba ante los hinchas sobre su despedida.

Fue entonces cuando Agustín Giay, defensor del Palmeiras, se acercó a la cantante y le hizo una propuesta inesperada: intercambiar su camperón de la Selección Argentina por el poncho celeste y blanco que llevaba puesto Soledad.

La cantante aceptó y ambos concretaron el particular trueque. Soledad se quedó con la campera albiceleste, mientras que Giay terminó luciendo el tradicional poncho de la artista.