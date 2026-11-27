Este miércoles uno de los panelistas de LAM lanzó una fuerte versión sobre un presunto escándalo familiar en el seno de la familia que formaron Facundo Arana y María Susini, separados hace casi un año, y ahora la modelo salió a cruzar esos rumores con su propio testimonio.

La modelo se expresó a través de Andrea Bisso, periodista que conoce a la pareja desde hace más de 20 años. “Le escribí a María y le escribí a Facu. María directamente me llamó por teléfono y me dijo ‘Andre, vos sabés que te quiero un montón, nos conocemos hace tantísimos años, vos sabés que no hablo con nadie’. María Susini no habló absolutamente con nadie”, reveló la periodista, a cargo de La Posta del espectáculo.

Facundo Arana y María Susini (Foto: Instagram @leocasanovaph)

Leé más:

Marian Saud, la supuesta pareja de Facundo Arana, rompió el silencio: “Hasta donde sé, está soltero”

MARÍA SUSINI ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LA VERSIÓN QUE VINCULABA SENTIMENTALMENTE A SU HIJA DE 18 AÑOS CON UN PROFESOR DE 40

“Me dijo ‘Yo te quiero contar bien qué es lo que pasa, porque me siento mal con todo lo que se viene comentando’. A María le llega todo lo que había dicho Pepe Ochoa, y me dijo ‘La realidad me siento mal porque se están diciendo muchas mentiras. Lo que me comenta María es (…) que para ella era lo más importante de todo lo que se estaba diciendo: India tiene 18 años, no tiene ningún tipo de vínculo o relación sentimental con su profesor de equitación, que sí tiene 40 años, y de hecho, quien le da las clases de equitación no es este profesor, sino la novia del profesor”, reveló Andrea.

Facundo Arana y María Susini (Foto: Instagram @dikii__angel_fan)

“india sí tiene esa caída, y la que la asiste en una primera instancia es la novia del profe, quien además tiene una relación de súper compinche, pero súper compinche, con Indi. Van a la clínica y todo perfecto. El otro tema, y esto también es grave, es cuando dicen que habría un problema de comunicación entre Facundo, su hija, María”, señaló Bisso.

Leé más:

Escándalo entre Facundo Arana y María Susini por su hija de 18 años: “Estaría saliendo con un muchacho de 40”

LA CONTUNDENTE ACLARACIÓN DE MARÍA SUSINI SOBRE LA VERSIÓN DE QUE FACUNDO ARANA NO PUEDE ENTRAR A SU CASA

De hecho, Pepe dijo que le habían prohibido la entrada al country, donde vive la familia, y él también comentó que se había cortado la comunicación. Lo que me comenta María es que no existió ningún tipo de pelea, ni con respecto al tema de India (…) porque no hay relación con el profesor de equitación. Y Mary me dice ‘jamás le prohibiría la entrada al barrio’”, relató la conductora.

Facundo Arana y María Susini (Foto: Instagram @dikii__angel_fan)

Leé más:

Aseguran que Facundo Arana no puede entrar al country donde vive María Susini y que está distanciado de sus hijos

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE MARÍA SUSINI CUANDO LE PREGUNTARON SI ESTÁ SALIENDO CON UN CONOCIDO EMPRESARIO

“Después también se dejó entrever que María estaría viéndose con alguien relacionado al medio, yo sé con quién, y me dijo ‘Nada, pero nada que ver’. Y María me dijo ‘El único hombre que me tocó desde que empecé mi relación con Facundo hasta ahora, es Facundo Arana’. Es más, ella me dijo ‘el perro’, porque ella le dice ‘perro’ a Facundo”, reveló Andrea.

“Por otro lado, sabemos que vienen distanciados, que hubo una crisis, que se separaron físicamente: él está en un lugar, Mary y los chicos están en la casa en el country. Y Mary me dice ‘Yo recién estaba hablando con Facu. Ayer a la noche lo vi a Facu’. A ver, están tratando de rearmar la familia. Es que son muchos años. Se quieren mucho. Facu la adora”, analizó Bisso.

Facundo Arana y María Susini (Foto: Instagram @fordargentina)

“Sí pasa que cuando uno tiene una relación tan larga, de tantos años, hijos, (…) más bien que va a haber crisis, y obviamente que puede haber una separación y demás, pero el tema es que acá hay amor”, cerró Andrea, que confirmó la versión de Marian Saud sobre la visita de Facundo Arana a la casa de la diseñadora junto a su perro.

Leé más:

Escándalo alrededor de Facundo Arana: quién es la mujer que habría desatado un conflicto con María Susini

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.