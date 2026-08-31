Hay personajes que vuelven a aparecer en la vida de un actor cuando ya no es la misma persona que los interpretó por primera vez. Eso le sucede a Facundo Arana con Ross Gardiner, el protagonista de Visitando al Sr. Green, la obra que vuelve a la cartelera porteña con Jorge Suárez y Facundo Arana, bajo la dirección de Santiago Doria.

La nueva puesta se estrena el 9 de septiembre en el Multiteatro y significa para Arana un particular reencuentro con una historia que ya había protagonizado hace 21 años, en ese momento junto a Pepe Soriano.

La obra, escrita por Jeff Baron, pone frente a frente a Ross, un joven ejecutivo condenado a realizar tareas comunitarias, y al Sr. Green, un hombre mayor, viudo y solitario. Lo que comienza como una obligación termina convirtiéndose en un vínculo capaz de transformar a los dos.

Foto: prensa Visitando al Sr. Green

Facundo Arana, 21 años después: “Me aplaudo la valentía de hacerlo”

Volver a interpretar a Ross después de más de dos décadas implica para Facundo Arana enfrentarse también con aquel actor que era a los 33 años.

“21 años de experiencia sobre las tablas, que es un montón, porque aparte no dejé de hacer teatro en estos 21 años. Y por otro lado, 21 años más de vida”, reflexionó en diálogo con Ciudad.

Para el actor, ese tiempo representa una enorme acumulación de experiencias, recuerdos y aprendizajes que inevitablemente modifican la manera de acercarse a un mismo texto. “Hoy lo veo con mucho cariño a aquel, y me aplaudo la valentía de hacerlo”, aseguró Arana.

La posibilidad de volver sobre el mismo personaje también le permitió mirar hacia atrás sin juzgarse y, al mismo tiempo, agradecer la posibilidad de encontrarse nuevamente con una historia que marcó sus comienzos teatrales.

“Le agradezco a la vida la oportunidad de hacer el mismo texto 21 años después”. Facundo Arana.

Jorge Suárez y el regreso al escenario después del trasplante

Para Jorge Suárez, el regreso tiene una carga todavía más personal. El actor vuelve al teatro después de atravesar un proceso de salud que incluyó un trasplante de dos órganos. Él mismo contó recientemente que bautizó “Juan Carlos” a los órganos que recibió y que encara esta nueva etapa con enorme gratitud.

Durante la entrevista con Ciudad, explicó que los primeros ensayos estuvieron atravesados por una recuperación física progresiva.

“Al principio estaba un poco debilucho y después fui recuperando fuerza”, contó. Pero lejos de definir lo vivido como un mal momento, Suárez eligió otra manera de nombrarlo.

“Quiero aclararle a la gente, porque por ahí piensa que pasé por un mal momento. No. Pasé por un momento donde la idea era recuperar la vida, recuperar la libertad, recuperar la posibilidad de seguir haciendo lo que más amo”, explicó.

“Quiero aclararle a la gente, porque por ahí piensa que pasé por un mal momento. No. Pasé por un momento donde la idea era recuperar la vida, recuperar la libertad, recuperar la posibilidad de seguir haciendo lo que más amo”. Jorge Suárez sobre su trasplante de riñón y páncreas.

Su regreso al teatro, entonces, aparece como parte de esa recuperación.

“Me trasplantaron dos órganos y aquí estoy, feliz de la vida”, afirmó, antes de agradecer especialmente a la ciencia, a los enfermeros, al CEMIC y a todas las personas que lo acompañaron durante el proceso.

Foto: captura de pantalla de video / Ciudad Magazine

Aunque lleva décadas sobre los escenarios, Suárez reconoció que el miedo nunca desapareció completamente. “El escenario me da chucho a mí”, confesó entre risas.

El actor explicó que incluso después de tantos años todavía existe ese instante previo a salir a escena en el que se pregunta por qué eligió esa profesión.

“¿Por qué yo elegí esto? ¿Por qué estoy acá? ¿Y quién me obligó?”, se preguntó entre risas.

Sin embargo, hay algo que sí cambió con los años: la confianza.“Lo que te van dando los años es más confianza en que va a salir todo bien y que vas a salir del paso”, explicó.

Y justamente esa combinación entre miedo y experiencia parece ser una de las claves de su regreso.

Foto: captura de pantalla de video / Ciudad Magazine

Facundo Arana y los prejuicios: “Yo me propuse revisar todos”

Uno de los temas centrales de Visitando al Sr. Green es el choque entre dos hombres que pertenecen a generaciones, mundos y formas de pensar muy diferentes. La obra aborda los prejuicios y la dificultad de escuchar aquello que en un principio no comprendemos.

Para Arana, ese aprendizaje no fue algo que simplemente le impuso la vida: fue una decisión personal. “La vida no me obligó a revisar mis prejuicios. Yo me propuse revisarlos”, afirmó.

El actor, nacido en 1972, recordó que atravesó distintas épocas y que fue criado bajo determinadas ideas que con el tiempo decidió cuestionar.

“Recibí mucha buena disposición a explicarme y abracé lo que había aprendido”, contó.

Y resumió su postura con una idea que conecta directamente con el espíritu de la obra: estar dispuesto a escuchar y cambiar.

“Con los prejuicios eso es lo que hay que hacer: darles permiso para poder abrazarlos honestamente. Dejan de ser prejuicios y pasan a ser amantes”, Facundo Arana.

“Con los prejuicios eso es lo que hay que hacer: darles permiso para poder abrazarlos honestamente. Dejan de ser prejuicios y pasan a ser amantes”, expresó.

La autocrítica de Facundo Arana: “Si no puedo entender algo, pido perdón y vuelvo a intentar”

La reflexión apareció nuevamente cuando Arana habló de otro de los conceptos centrales de la obra: sentarse frente a aquello que uno no entiende para intentar comprenderlo.

Su respuesta fue contundente: “Yo abracé con más deseo todo lo que no entendía”, explicó.

Para el actor, no necesariamente se trata de encontrar una explicación inmediata, sino de mantener abierta la posibilidad de volver a intentarlo. “Si no podía entenderlo, decía: ‘Perdón, vuelvo a intentar’”, sostuvo.

Una definición que adquiere especial sentido en una obra donde dos personajes que inicialmente no tienen ningún interés en conocerse terminan construyendo un vínculo inesperado.

Jorge Suárez: “¿Cómo sabían que yo necesitaba hacer esto?”

El personaje del Sr. Green también llegó a Suárez en un momento muy particular. Cuando le ofrecieron el papel, su primera reacción fue de sorpresa. “Dije: ‘¿Cómo sabían que yo necesitaba hacer esto?’”, recordó.

El actor sintió que la historia podía acercarlo de una manera diferente a un hombre mayor atravesado por el dolor, la soledad y las limitaciones físicas.

Foto: prensa Visitando al Sr. Green

“Podía acercarme mucho más ahora a un anciano y comprenderlo desde la imposibilidad corporal, desde la imposibilidad de la reflexión que a veces el dolor o la molestia no te permiten”, explicó.

Para Suárez, esa experiencia personal terminó dialogando con el personaje de una manera inesperada.

“Todo eso se fue sumando y ahora soy feliz porque me tocó este personaje maravilloso que hizo Pepe Soriano y que espero poder honrarlo con un buen trazo”, afirmó.

La química entre Facundo Arana y Jorge Suárez

La relación entre los dos actores también fue uno de los puntos fuertes de la charla. Suárez ya había contado recientemente que trabajar con Arana generó un vínculo muy especial y que ambos se están “amando mucho” durante este proceso teatral.

En los ensayos, esa química comenzó a construirse incluso antes de entrar de lleno en el trabajo sobre la obra: encuentros, conversaciones, comidas y momentos compartidos fueron haciendo crecer una relación que después trasladaron al escenario.

El resultado es justamente uno de los grandes desafíos de Visitando al Sr. Green: conseguir que el choque inicial entre dos personas completamente diferentes se transforme progresivamente en una relación humana.

Foto: captura de pantalla de video / Ciudad Magazine

Una obra sobre encontrarse a tiempo

Hacia el final de la entrevista, ambos actores coincidieron en una frase que resume buena parte del espíritu de la historia: “Hay personas que llegan demasiado tarde y justo a tiempo”.

Para Suárez, la frase tiene que ver con que nunca es demasiado tarde si finalmente existe un encuentro. “Nunca es demasiado siempre que haya un encuentro”, sostuvo.

Y esa podría ser también una de las claves de Visitando al Sr. Green: dos personas que, en principio, no se elegirían jamás terminan encontrándose en el momento exacto para modificar la vida del otro.

La nueva puesta de Visitando al Sr. Green, con Jorge Suárez y Facundo Arana, se estrena el 9 de septiembre en el Multiteatro, con funciones de miércoles a domingo y dirección de Santiago Doria.