Marian Saud, la diseñadora que fue señalada como la pareja de Facundo Arana, rompió el silencio y aclaró qué tipo de vínculo mantiene con el actor. “Lo conozco. Nos presentó un amigo en común y vino a casa, pero no por eso significa que haya pasado nada”, señaló Saud en SQP.

“Tenemos muy onda desde que nos conocimos y la verdad es que nos vimos varias veces en grupo. Tenemos una muy buena onda, y al tener una cuasi amistad, normalmente te juntás con gente, es normal”, reveló Saud, que agregó: “Y hasta donde yo sé, él también está soltero y no hay que dar tanta explicación”.

María Susini.Marian Saud y Facundo Arana (Fotos: Instagram @facundoaranatagle y @mariansaud)

“A Facundo lo conocí porque, en un desfile mío, la gerente de marketing de un sponsor me dijo ‘Estaría bueno ponerlo a Facundo, que es amigo, con smoking tocando el saxo’”, contó la entervistada. “Le dije que me copaba, pero cuando empezamos a ver las fechas no podía porque tenía función teatral. Me dijo ‘No te preocupes, lo hacemos para el próximo desfile’”, agregó.

Asimismo, Marian aseguró que “no sale con Facundo”, solo tiene un “vínculo de amistad” y que no sabe por qué eso molestaría a la familia del actor, justo antes de que Yanina Latorre cortara el llamado porque se le acababa el programa.

Leé más:

Aseguran que Facundo Arana no puede entrar al country donde vive María Susini y que está distanciado de sus hijos

MARIAN SAUD ACLARÓ POR QUÉ PUBLICÓ LAS FOTOS DEL PERRO DE FACUNDO ARANA

La diseñadora también reconoció en una nota con Primicias Ya que compartieron algunos encuentros fuera del ámbito profesional, aunque aclaró que siempre fueron en compañía de otras personas. “Me invitó con amigos a ver su obra, fuimos a comer en grupo por Corrientes”, relató al reconstruir las ocasiones en las que coincidió con el actor.

Uno de los detalles que había despertado las sospechas sobre un posible romance fue una publicación de Instagram en la que aparecían las mascotas de ambos. Sobre ese episodio, Saud explicó que Arana había ido a su domicilio con su cachorro, que todavía no tenía todas las vacunas y no podía salir a la calle. “Subí una historia de los perros jugando, porque eran súper tiernos. Tengo más fotos con mi perro que mías casi. ¡No lo arrobé a él ni puse el nombre del perro!”, aclaró.

Marian Saud (Foto: Instagram @mariansaud)

La empresaria se mostró sorprendida por la repercusión que tuvo aquella imagen y negó que hubiera existido alguna intención de enviar un mensaje a través de las redes sociales. “Jamás pensé que dos perritos jugando haría tanto lío. Se hizo una locura que no es”, sostuvo, en referencia a las versiones que comenzaron a circular después de que su nombre apareciera en LAM.

Leé más:

Escándalo entre Facundo Arana y María Susini por su hija de 18 años: “Estaría saliendo con un muchacho de 40”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.