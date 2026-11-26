Julieta Prandi volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial con la familia de su exmarido, Claudio Contardi. Después de que Pepe Ochoa mostrara en televisión una denuncia en su contra por una supuesta deuda de 300 mil dólares, la modelo rompió el silencio y cuestionó duramente la presentación. “Estoy anestesiada y acostumbrada a la otra parte, a los manotazos de ahogado”, expresó al referirse a la nueva disputa.

La información fue revelada por el panelista de LAM, quien mostró un documento vinculado con una presentación realizada por María José Contardi, hermana del empresario y tía de Ezequiel, el hijo mayor de Claudio. Según explicó Ochoa, el reclamo estaría relacionado con una propiedad ubicada en Martínez que Prandi habría comprado junto a su entonces marido y con una suma de dinero que la mujer habría donado a la pareja.

Foto: web.

Sin embargo, la conductora salió al cruce de esa versión y aclaró que no se trata de un reclamo económico reciente. “Está en manos de la Justicia. Está comprobado que tengo razón, es parte de lo que viví durante seis años. No está reclamando el dinero, es volver a explicar cosas que no vienen al caso”, sostuvo al referirse al expediente.

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Lejos de mostrarse sorprendida por la situación, Prandi aseguró que está acostumbrada a este tipo de episodios y que dejó el tema en manos de sus abogados. “Estoy anestesiada y acostumbrada a la otra parte, a los manotazos de ahogado, a lo que quisieran hacerme durante años. Está en manos de mis abogados”, manifestó.

Además, la modelo vinculó esta nueva controversia con su patrimonio personal y cuestionó las intenciones detrás de la denuncia. “Es una denuncia vieja, es querer sacarme más de lo que me sacaron. Tiene que ver con mi dinero y patrimonio que hice trabajando”, afirmó, dejando en claro su postura frente a la acusación.

El conflicto también tiene antecedentes en otra disputa judicial con Ezequiel Contardi, hijo mayor de su exmarido. El enfrentamiento estuvo relacionado con la venta de un departamento en Belgrano que, según la versión de Prandi, ella había vendido pero nunca cobró. El joven fue sobreseído en 2024 y posteriormente inició una acción judicial contra la conductora por haberlo señalado públicamente como estafador.

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De esta manera, la nueva presentación vuelve a poner en escena el enfrentamiento entre Julieta y el entorno familiar de Claudio Contardi, quien fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra la modelo. Mientras tanto, Prandi aseguró que la cuestión patrimonial y las distintas presentaciones judiciales continúan en manos de la Justicia.

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