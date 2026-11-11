En medio de las repercusiones que sigue generando la escandalosa separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, Ana Paula Dutil volvió a mostrarse activa en las redes sociales. La exmujer del cantante compartió una publicación en su cuenta de Instagram que no pasó inadvertida, especialmente por la coincidencia con el regreso virtual del músico.

Durante la misma jornada en la que Emanuel sorprendió a sus seguidores con un video musical junto a su amigo Fernando Goin y una reflexión sobre una canción de Bob Dylan, Dutil también realizó un posteo en su perfil. Aunque no hizo ninguna referencia explícita a la separación ni al revuelo mediático que rodea a su expareja, eligió una frase que despertó la atención de sus seguidores.

“Todo lo que el corazón nunca olvida”, escribió Ana Paula junto a una serie de fotografías. En la primera imagen se puede ver un paisaje natural, con árboles de gran altura y un extenso espacio verde.

La publicación recibió rápidamente comentarios de sus seguidores y de algunas figuras conocidas.

Foto: Instagram Ana Paula Dutil Por: Estefania Lisi

Foto: Instagram Ana Paula Dutil

Foto: Instagram Ana Paula Dutil

Foto: Instagram Ana Paula Dutil

Foto: Instagram Ana Paula Dutil

Foto: Instagram Ana Paula Dutil

Foto: Instagram Ana Paula Dutil

Foto: Instagram Ana Paula Dutil

La coincidencia con la reaparición de Emanuel Ortega

El posteo de Ana Paula Dutil se produjo el mismo día y con pocas horas de diferencia respecto de la publicación que realizó Emanuel Ortega, en medio de las repercusiones por su separación de Julieta Prandi.

Foto: Instagram Ana Paula Dutil

El cantante compartió un video en el que aparece junto a su amigo Fernando Goin interpretando un fragmento de “Don’t Think Twice, It’s All Right”, uno de los clásicos de Bob Dylan.

Foto: Instagram Ana Paula Dutil

“Hay letras que uno desea haber escrito. Reflejan algo que resuena muy familiar, casi propio”, expresó Ortega al presentar el momento musical.

Foto: Instagram Ana Paula Dutil

La elección de esas palabras generó interrogantes por el particular momento personal que atraviesa el artista. Sin embargo, no hizo ninguna alusión directa a su situación sentimental y tampoco explicó si la reflexión tenía alguna relación con su presente.

Foto: Instagram Ana Paula Dutil

Otro detalle que llamó la atención fue que Emanuel decidió limitar los comentarios de la publicación, por lo que sus seguidores no pudieron dejar mensajes debajo del video.

Foto: Instagram Ana Paula Dutil

La separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

La ruptura entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi continúa generando repercusiones. Después de seis años de relación, la modelo volvió a hablar públicamente sobre el final de la pareja y dejó en claro que atraviesa un proceso de duelo.

“Como cualquier persona que se separa después de seis años. Es una relación importante donde vivimos de todo. Y bueno, el duelo a todo el mundo le duele, así que estamos en eso”, expresó Prandi al regresar a su trabajo en la radio.

Además, al ser consultada sobre las versiones que circularon alrededor de la ruptura y la posible existencia de otra persona, fue contundente: “Emanuel y yo sabemos lo que pasó. Lo único que voy a decir es que él no se entera de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo”.

La modelo también cuestionó a quienes opinaron públicamente sobre su separación y lanzó una fuerte frase: “Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima”.

En este contexto, las publicaciones de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil durante una misma jornada despertaron curiosidad en las redes. Por ahora, ninguno de los dos hizo declaraciones que vinculen sus respectivos mensajes con la separación del cantante y Julieta Prandi.