En medio del revuelo que generó su escandalosa separación de Julieta Prandi, Emanuel Ortega volvió a expresarse en sus redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. Esta vez, el cantante compartió un video muy especial, acompañado de una profunda reflexión sobre una canción de Bob Dylan que, según explicó, tiene un significado muy cercano para él.

En las imágenes que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Emanuel aparece junto a su amigo Fernando Goin, compartiendo un momento musical. Mientras uno de ellos toca la guitarra, ambos interpretan un fragmento de Don’t Think Twice, It’s All Right, uno de los clásicos del reconocido músico estadounidense.

Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que Ortega eligió para acompañar el video: “Hay letras que uno desea haber escrito. Reflejan algo que resuena muy familiar, casi propio”, expresó el artista, antes de presentar la canción que compartió con su amigo. Y agregó: “Acá un fragmento de ‘Don’t think twice it’s alright’ de Bob Dylan, con mi amigo @fernando.goin”.

Foto: Captura de Instagram (@emanuelortega1) Por: Fabiana Lopez

La publicación despertó curiosidad por el particular momento personal que atraviesa el cantante. Es que su separación de Prandi quedó envuelta en distintas versiones y repercusiones, por lo que cada movimiento de Emanuel en las redes sociales genera especial atención.

Sin embargo, hubo otro detalle que también llamó la atención: Emanuel decidió limitar los comentarios de la publicación, por lo que sus seguidores no pudieron dejar sus mensajes, ni expresar libremente sus opiniones debajo del video.

Foto: Instagram (@jprandi)

Aunque el músico no hizo ninguna referencia directa a su situación sentimental ni explicó si la reflexión tenía alguna relación con su presente amoroso, las palabras que eligió para compartir junto a la canción de Bob Dylan despertaron interrogantes.

Por ahora, Ortega optó por expresarse a través de la música y de una reflexión personal, sin hacer declaraciones públicas sobre su separación de la modelo.

Emanuel Ortega: “Hay letras que uno desea haber escrito. Reflejan algo que resuena muy familiar, casi propio”.

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JULIETA PRANDI FULMINÓ A LOS FAMOSOS QUE OPINARON DE SU ESCÁNDALO CON EMANUEL ORTEGA: “MERECEN...”

Después de semanas atravesadas por rumores, versiones cruzadas y repercusiones mediáticas, Julieta Prandi volvió al trabajo y rompió el silencio sobre su separación de Emanuel Ortega. La modelo retomó su actividad en la radio y dio una nota en la que dejó varias definiciones contundentes sobre el final de su relación.

Con una actitud firme, Julieta reconoció que atraviesa un momento difícil después de seis años de pareja, aunque destacó la felicidad que le genera volver a su rutina laboral: “Estoy contenta de volver a mi trabajo, a la radio, que es algo que me hace sentir feliz”, expresó, tal como se pudo ver en Intrusos, cuando le preguntaron cómo estaba después de todo lo sucedido.

Consultada sobre cómo transita esta nueva etapa de soltera, la modelo no ocultó sus sentimientos: “Como cualquier persona que se separa después de seis años. Es una relación importante donde vivimos de todo. Y bueno, el duelo a todo el mundo le duele, así que estamos en eso”.

Foto: Captura (América)

Ante la consulta directa sobre si había encontrado mensajes o situaciones que involucraran a otra persona, fue todavía más clara: “Emanuel y yo sabemos lo que pasó. Lo único que voy a decir es que él no se entera de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo”.

Otro momento picante de la nota llegó cuando le preguntaron por las intervenciones de familiares, personas cercanas a Emanuel Ortega y personalidades como Juan Alberto Mateyko y Juana Viale, quienes hablaron públicamente de este tema: “Creo que las parejas son de a dos. Todo el resto es periferia, no sé”.

El posteo con el que Mateyko fulminó a Julieta Prandi (Foto: Instagram @jmateyko)

“No merece ni opinión”, siguió sobre el conductor. Y añadió, tajante: “Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima”.

Julieta Prandi: “Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima”.

Esa misma frase volvió a aparecer cuando le preguntaron específicamente por los dichos de Juanita Viale, quien había manifestado su sorpresa por la separación en su programa: “Voy a repetir mis palabras. A todo aquel que se burla del dolor ajeno merece mi más profunda pena”, insistió. Y cerró, contundente: “Me da lástima. No encuentro autoridad moral para que opine de mi persona ni de Emanuel”.