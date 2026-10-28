La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo explosivo. Mientras la modelo mantiene firme su decisión de terminar la relación y ambos se encaminan al divorcio, salió a la luz una supuesta condición que habría generado fuertes tensiones en el matrimonio.

La información fue revelada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, donde la conductora contó cuál habría sido el límite que Prandi le puso a su pareja en el último tiempo y que habría quedado en el centro de la polémica por el encuentro del cantante con Josefina Lynch: “Ella le tenía prohibido grabar con chicas y, si lo hacía, tenía que avisarle”, disparó Yanina, al describir las reglas que, según su versión, existían dentro de la pareja.

Según relató la conductora, el conflicto se habría desatado cuando Prandi vio una historia de Instagram publicada por Josefina Lynch desde el estudio de grabación de Emanuel Ortega.

Foto: Instagram (@jprandi)

La imagen habría despertado la furia de la modelo, que interpretó la situación como una falta de sinceridad por parte de su marido: “Cuando Prandi la vio, le escribió a Emanuel y le dijo que no lo quería ver más, que era un mentiroso y que no volviera a la casa. Y lo bloqueó de todos lados”, contó.

La versión sumó así un nuevo elemento a la ruptura: más allá de lo que habría ocurrido durante aquella jornada de grabación, el foco quedó puesto en la falta de comunicación y en los límites que, según trascendió, existían entre los integrantes de la pareja.

Emanuel Ortega. (Foto: @jprandi)

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MARIANA BREY FULMINÓ A JULIETA PRANDI, EN MEDIO DE SU ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE EMANUEL ORTEGA: “ME PARECE QUE ELLA...”

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue dando que hablar y sumó una nueva voz crítica. Esta vez fue Mariana Brey quien analizó la ruptura y cuestionó públicamente la manera en que la modelo comunicó el final de la relación con el cantante.

Al aire de #ÁngelResponde, el programa que se transmite por Bondi Live, la panelista se mostró contundente al referirse al posteo de Prandi y puso en discusión la forma en que se habría manejado la situación, especialmente por las repercusiones que tuvo en el entorno de la pareja: “Qué mal la hace quedar todo esto a ella. O qué mal quedó ella, a sí misma después de lo que posteó”, lanzó Brey durante la charla, dejando en claro que su cuestionamiento apuntaba tanto al mensaje publicado como a las consecuencias que pudo haber generado.

“No sé si estará arrepentida, pero teniendo en cuenta todo lo que ella vivió de manera privada, que necesitó mucho de la Justicia y también de los medios de comunicación, que haga un posteo y que no aparezca nunca más. Me parece injusto”, agregó la panelista.

Foto: Instagram (@breymariana)

Asimismo, profundizó su postura con una reflexión sobre el efecto de las acciones propias en los demás: “Me refiero al dolor que vos causás haciendo lo que hacés. Porque hay un otro que se siente lastimado, ¿no se podía haber resuelto puertas adentro?“, indagó. Y cerró, tajante: ”Aparte lo hizo sin avisarle a nadie porque estaban todos sorprendidos”.