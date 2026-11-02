Después de semanas atravesadas por rumores, versiones cruzadas y repercusiones mediáticas, Julieta Prandi volvió al trabajo y rompió el silencio sobre su separación de Emanuel Ortega. La modelo retomó su actividad en la radio y dio una nota en la que dejó varias definiciones contundentes sobre el final de su relación.

Con una actitud firme, Julieta reconoció que atraviesa un momento difícil después de seis años de pareja, aunque destacó la felicidad que le genera volver a su rutina laboral: “Estoy contenta de volver a mi trabajo, a la radio, que es algo que me hace sentir feliz”, expresó, tal como se pudo ver en Intrusos, cuando le preguntaron cómo estaba después de todo lo sucedido.

Consultada sobre cómo transita esta nueva etapa de soltera, la modelo no ocultó sus sentimientos: “Como cualquier persona que se separa después de seis años. Es una relación importante donde vivimos de todo. Y bueno, el duelo a todo el mundo le duele, así que estamos en eso”.

Foto: Captura (América)

Ante la consulta directa sobre si había encontrado mensajes o situaciones que involucraran a otra persona, fue todavía más clara: “Emanuel y yo sabemos lo que pasó. Lo único que voy a decir es que él no se entera de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo”.

Otro momento picante de la nota llegó cuando le preguntaron por las intervenciones de familiares, personas cercanas a Emanuel Ortega y personalidades como Juan Alberto Mateyko y Juana Viale, quienes hablaron públicamente de este tema: “Creo que las parejas son de a dos. Todo el resto es periferia, no sé”.

El posteo con el que Mateyko fulminó a Julieta Prandi (Foto: Instagram @jmateyko)

“No merece ni opinión”, siguió sobre el conductor. Y añadió, tajante: “Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima”.

Esa misma frase volvió a aparecer cuando le preguntaron específicamente por los dichos de Juanita Viale, quien había manifestado su sorpresa por la separación en su programa: “Voy a repetir mis palabras. A todo aquel que se burla del dolor ajeno merece mi más profunda pena”, insistió. Y cerró, contundente: “Me da lástima. No encuentro autoridad moral para que opine de mi persona ni de Emanuel”.

Julieta Prandi: “Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima”.

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EMANUEL ORTEGA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS EL POSTEO DE JULIETA PRANDI DESDE BRASIL Y UN DETALLE LLAMÓ LA ATENCIÓN

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, apenas 27 días después de haberse casado, sigue generando repercusiones. Y ahora, un nuevo movimiento en las redes sociales de ambos volvió a poner el foco en la historia de amor que terminó sorpresivamente.

Después de anunciar la ruptura, la modelo tenía por delante un viaje que ya estaba organizado: los pasajes para disfrutar de unos días en las playas de Brasil estaban comprados y sus vacaciones reservadas para compartirlas con el cantante. Sin embargo, el inesperado final de la relación cambió por completo los planes.

Lejos de cancelar la escapada, Julieta decidió viajar de todas maneras. Primero lo hizo acompañada por un amigo y después se quedó algunos días más disfrutando de las playas en soledad.

Foto: Captura de Instagram Stories (@emanuelortega1) Por: Fabiana Lopez

Durante el fin de semana, la modelo compartió distintas postales de sus vacaciones, una escapada que seguramente había imaginado de una manera muy diferente cuando todavía estaba en pareja. Pero hubo otra publicación que no pasó inadvertida: la de Emanuel Ortega.

Después de los descargos que había publicado para negar la existencia de terceros en discordia y pedir respeto frente a las versiones que circularon sobre la separación, el cantante había mantenido un perfil bajo en las redes sociales. Sin embargo, ahora volvió a Instagram con una postal del paisaje que disfruta por estos días: palmeras y plantas en primer plano, un cielo azul profundo y una elección musical que despertó las interpretaciones de sus seguidores.

Foto: Instagram (@emanuelortega1)

La publicación estuvo musicalizada con “First Of The Week”, del artista Patrick Sweany. Aunque Emanuel no hizo ninguna referencia directa a Julieta ni a la ruptura, el contenido de la canción llamó especialmente la atención por el momento personal que atraviesa.

El tema habla del desgaste de una vida atravesada por las giras, los viajes y los horarios nocturnos, y de cómo ese ritmo puede terminar afectando los vínculos personales. También pone el foco en la soledad que puede esconderse detrás de una vida aparentemente emocionante y en el costo emocional de no poder estar presente para las personas que uno quiere.

En ese contexto, la elección musical de Ortega no pasó inadvertida. Sin mencionar a su expareja, el cantante compartió una canción cuyo contenido invita a pensar en las dificultades de sostener una relación cuando las obligaciones y los tiempos personales se convierten en un obstáculo.