La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, apenas 27 días después de haberse casado, sigue generando repercusiones. Y ahora, un nuevo movimiento en las redes sociales de ambos volvió a poner el foco en la historia de amor que terminó sorpresivamente.

Después de anunciar la ruptura, la modelo tenía por delante un viaje que ya estaba organizado: los pasajes para disfrutar de unos días en las playas de Brasil estaban comprados y sus vacaciones reservadas para compartirlas con el cantante. Sin embargo, el inesperado final de la relación cambió por completo los planes.

Lejos de cancelar la escapada, Julieta decidió viajar de todas maneras. Primero lo hizo acompañada por un amigo y después se quedó algunos días más disfrutando de las playas en soledad.

Foto: Captura de Instagram Stories (@emanuelortega1) Por: Fabiana Lopez

Durante el fin de semana, la modelo compartió distintas postales de sus vacaciones, una escapada que seguramente había imaginado de una manera muy diferente cuando todavía estaba en pareja. Pero hubo otra publicación que no pasó inadvertida: la de Emanuel Ortega.

Después de los descargos que había publicado para negar la existencia de terceros en discordia y pedir respeto frente a las versiones que circularon sobre la separación, el cantante había mantenido un perfil bajo en las redes sociales. Sin embargo, ahora volvió a Instagram con una postal del paisaje que disfruta por estos días: palmeras y plantas en primer plano, un cielo azul profundo y una elección musical que despertó las interpretaciones de sus seguidores.

Foto: Instagram (@emanuelortega1)

La publicación estuvo musicalizada con “First Of The Week”, del artista Patrick Sweany. Aunque Emanuel no hizo ninguna referencia directa a Julieta ni a la ruptura, el contenido de la canción llamó especialmente la atención por el momento personal que atraviesa.

El tema habla del desgaste de una vida atravesada por las giras, los viajes y los horarios nocturnos, y de cómo ese ritmo puede terminar afectando los vínculos personales. También pone el foco en la soledad que puede esconderse detrás de una vida aparentemente emocionante y en el costo emocional de no poder estar presente para las personas que uno quiere.

En ese contexto, la elección musical de Ortega no pasó inadvertida. Sin mencionar a su expareja, el cantante compartió una canción cuyo contenido invita a pensar en las dificultades de sostener una relación cuando las obligaciones y los tiempos personales se convierten en un obstáculo.

Foto: Instagram (@jprandi)

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EL LLAMATIVO POSTEO DE JULIETA PRANDI TRAS HABLAR A FONDO DE SU SEPARACIÓN DE EMANUEL ORTEGA

Después de romper el silencio y contar detalles de su escandalosa separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi volvió a llamar la atención en las redes sociales. Esta vez, la modelo sorprendió con un posteo en Instagram con imágenes de un momento muy particular de su vida: su viaje a Brasil, poco después de ponerle punto final a su matrimonio con el hijo de Palito Ortega.

A través de su cuenta oficial, Prandi compartió una serie de fotografías de aquella escapada al país vecino, donde decidió refugiarse durante los días posteriores a la ruptura. Lejos de la exposición mediática y de las repercusiones que generó el final de su historia de amor, la conductora eligió tomarse unos días para ella y viajó acompañada por un amigo cercano.

El viaje había despertado una enorme curiosidad cuando trascendió que la modelo había partido hacia Brasil sin Emanuel, en medio del escándalo sentimental que sacudió al mundo del espectáculo. Incluso, una fotografía suya disfrutando de la playa junto a Sebastián Waizer, uno de sus grandes amigos, había generado todo tipo de especulaciones. Luego, ella misma se encargó de aclarar el vínculo entre ambos.

Foto: Instagram (@jprandi) Por: Fabiana Lopez

Pero hubo un detalle de su nueva publicación que terminó robándose buena parte de la atención: Prandi deshabilitó la posibilidad de que sus seguidores puedan dejar comentarios en el posteo.

De esta manera, aunque decidió volver a mostrar aquellas postales de sus días en Brasil, donde posó en la playa y mostró cómo atravesó parte de esos días de descanso y reflexión, la modelo evitó abrir un espacio para que los usuarios opinen sobre las imágenes o vuelvan a poner el foco en su situación sentimental.

Foto: Instagram (@jprandi)

La decisión no pasó inadvertida, especialmente después de la enorme repercusión que tuvo su separación de Ortega y de las distintas versiones que circularon alrededor del abrupto final de la pareja.

Foto: Instagram (@jprandi)

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Foto: Instagram (@jprandi)

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Foto: Instagram (@jprandi)

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