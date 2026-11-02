El 29 de octubre Emilia Mernes cumplió 30 años y decidió celebrar dos días más tarde, fecha que coincidió con Halloween. Por este motivo, la artista organizó un mega festejo de cumpleaños con temática de disfraces.

A través de las redes sociales, varios de los famosos invitados a la fiesta fueron compartiendo algunas postales de la noche y dejaron ver en detalle los disfraces que habían elegido para la ocasión.

Una de las invitadas fue Julieta Poggio quien asistió junto a su hermana, Lolo Poggio. También estuvieron presentes Nicki Nicole, Charlotte Caniggia, Bizarrap, Duki y Grego Roselló, entre otros.

Julieta Poggio y Emilia Mernes bailando juntas (Video: Instagram @poggiojulieta)

LOS FAMOSOS QUE FUERON A LA FIESTA DE EMILIA MERNES

A través de sus redes sociales, Julieta Poggio estuvo compartiendo imágenes y videos de la fiesta de Emilia Mernes quien eligió el mismo outfit que utilizó para grabar el videoclip de su último lanzamiento, “Bodypainting”. La influencer, por su parte, eligió disfrazarse de su “villana favorita”: Sharpay Evans.

Julieta Poggio, Emilia Mernes, Lolo Poggio y Charlotte Caniggia (Foto: Instagram @poggiojulieta)

Charlotte Caniggia, por su parte, se disfrazó de Catwoman mientras que Nicki Nicole se vistió como el cadáver de la novia.