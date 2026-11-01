Durante el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, se montó un llamativo operativo para hacer entrar la altísima torta de bodas que les preparó Damián Betular para evitar los flashes de la prensa. La movida causó polémica y críticas, entre ellas la de Susana Roccasalvo, hasta que la pareja decidió mostrarla.

Para evitar que los fotógrafos y curiosos pudieran ver el diseño antes de que llegara a manos de los novios, alrededor de 20 personas, entre ellas el propio Betular, participaron de una particular maniobra: utilizaron grandes telas blancas para formar una especie de pantalla humana y cubrir la torta durante su ingreso al lugar.

Susana Roccasalvo, Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Fotos: captura El Nueve y Instagram @lali)

La maniobra no pasó inadvertida y generó comentarios en los programas de espectáculos. Susana Roccasalvo fue una de las periodistas que cuestionó la decisión de los organizadores y calificó el despliegue para ocultar a los novios de la prensa como “una grasada”.

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Sin embargo, unas 24 horas después del operativo, comenzaron a viralizarse imágenes de la torta. El primero en publicarlas fue el periodista y productor Nahuel Saa, que mostró las imágenes que tomó un anónimo en la salida del pastel hacia el barrio de San Telmo.

Se viralizaron fotos de la torta de bodas de Lali Espósito (Foto: X.com/ @lacritiok) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Sin embargo, algunas horas después, fue la propia Lali la que viralizó las fotos, no solo las de la torta, sino también las de ella vestida de blanco junto a Rosemblat, de impecable traje color champán.

Lali Espósito mostró su misteriosa torta de bodas (Foto: Instagram @lali)

El pastel, diseñado por Damián Betular, tenía nueve pisos, era completamente blanco y estaba decorado con volados y delicados detalles en tonos rosa pálido. Una delicia digna del jurado más simpático de MasterChef Celebrity.

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