Fátima Flórez presentó este sábado su espectáculo Fátima Universal en la calle Corrientes, con una sala colmada y una puesta en escena de nivel internacional. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando la artista se acercó a saludar a Verónica Ojeda, Mario Baudry y Dieguito Maradona, quien le entregó una remera con el nombre de su papá.
El público acompañó el encuentro con una ovación y el clásico “¡Olé, olé, olé, Diego, Diego!”, pero la emoción continuó cuando Dieguito subió al escenario y pidió justicia por su padre, en un homenaje que convirtió la función en una noche especial.
La cámara de Ciudad Magazine estuvo en ese emotivo momento, y también captó la presencia de varios famosos en el teatro como Ana Rosenfeld, Pilar Smith, Dulce Granados, Carlos Gasalla, entre otros.
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