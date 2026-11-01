Fátima Flórez presentó este sábado su espectáculo Fátima Universal en la calle Corrientes, con una sala colmada y una puesta en escena de nivel internacional. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando la artista se acercó a saludar a Verónica Ojeda, Mario Baudry y Dieguito Maradona, quien le entregó una remera con el nombre de su papá.

El público acompañó el encuentro con una ovación y el clásico “¡Olé, olé, olé, Diego, Diego!”, pero la emoción continuó cuando Dieguito subió al escenario y pidió justicia por su padre, en un homenaje que convirtió la función en una noche especial.

Verónica Ojeda, Mario Baudry y Dieguito Maradona, Fátima Florez y Marcelo Polino (Fotos: Movilpress)

Dieguito Maradona y Fátima Florez (Fotos: Movilpress)

La cámara de Ciudad Magazine estuvo en ese emotivo momento, y también captó la presencia de varios famosos en el teatro como Ana Rosenfeld, Pilar Smith, Dulce Granados, Carlos Gasalla, entre otros.

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LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL SHOW DE FÁTIMA FLOREZ EN LA CALLE CORRIENTES

Fátima Florez y Marcelo Polino (Fotos: Movilpress)

a Verónica Ojeda, Mario Baudry y Dieguito Maradona (Fotos: Movilpress)

Ernesto "Torry" Palenzuela (Fotos: Movilpress)

Ana Rosenfeld (Fotos: Movilpress)

Dulce Granados (Fotos: Movilpress)

Pilar Smith (Fotos: Movilpress)

Carlos Gasalla (Fotos: Movilpress)

Fátima Florez (Fotos: Movilpress)

Fátima Florez (Fotos: Movilpress)

Fátima Florez (Fotos: Movilpress)

Fátima Florez (Fotos: Movilpress)

Fátima Florez y Marcelo Polino (Fotos: Movilpress)

Fátima Florez (Fotos: Movilpress)

Fátima Florez (Fotos: Movilpress)

Fátima Florez y Marcelo Polino (Fotos: Movilpress)

Fátima Florez y Marcelo Polino (Fotos: Movilpress)

Fátima Florez (Fotos: Movilpress)

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