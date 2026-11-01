Lourdes Sánchez y Pablo “el Chato” Prada volvieron a mostrarse juntos públicamente después de confirmar el final de su relación de casi 16 años. El motivo del reencuentro fue muy especial: el cumpleaños número 10 de Valentín, el hijo que tienen en común. Ambos compartieron imágenes de la celebración en sus redes sociales y una postal familiar llamó especialmente la atención.

El festejo se realizó el sábado 31 de octubre y tuvo al pequeño como protagonista. Lourdes fue una de las primeras en homenajearlo en Instagram, donde publicó una fotografía actual en la que aparece abrazada a su hijo. También recuperó una imagen en blanco y negro del día de su nacimiento, el 31 de octubre de 2016.

La imagen de Lourdes y el Chato Prada junto a su hijo tras la separación (Foto: captura Instagram @elchatoprada)

“Feliz cumple amor de todas mis vidas”, escribió la bailarina junto a las postales, en una dedicatoria cargada de ternura. Por su parte, el productor también eligió recordar aquel momento tan especial y publicó una fotografía de los tres en la clínica, cuando Valentín acababa de llegar al mundo. “Feliz cumple hijito hermoso!! Ya 10 añitos mi vida, te amamos mucho”, expresó.

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LA FOTO FAMILIAR QUE MARCÓ EL REENCUENTRO

Sin embargo, la imagen que más repercusión generó fue la que mostró a Lourdes y al Chato juntos frente a la torta de cumpleaños. En la postal, Valentín aparece en el medio de sus padres, que apoyaron sus manos sobre los hombros del nene. La acompañaron con un mensaje compartido: “Feliz 10 añitos Valen !!! Te amamos”.

La celebración también incluyó una tarde al aire libre con amigos del cumpleañero y una temática futbolera. Hubo camisetas de distintos clubes, una torta decorada con una pelota y césped, y un momento especial cuando Valentín sopló las velitas acompañado por sus padres. El Chato, además, compartió otras imágenes junto al nene, entre ellas una selfie en una cancha de fútbol.

La aparición pública de la expareja se produjo semanas después de que Ángel de Brito confirmara en LAM el final de una historia de amor que duró casi 16 años. La separación estuvo rodeada de versiones sobre una tercera persona y de declaraciones de la propia Lourdes, quien había reconocido que el vínculo atravesaba una crisis desde hacía tiempo. En medio de ese escenario, el cumpleaños de Valentín permitió verlos nuevamente juntos, esta vez con el foco puesto en su hijo.

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