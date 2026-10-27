Lourdes Sánchez regresó a Buenos Aires junto a su nuevo novio y, en diálogo con Puro Show, se refirió al final de su relación con Chato Prada. La bailarina fue contundente sobre el motivo de la ruptura y lanzó un reclamo inesperado sobre el casamiento que nunca sucedio con el padre de su hijo.
Durante la entrevista con cronista del programa de eltrece, Lourdes reveló que la unión matrimonial fue un tema pendiente en la relación con el productor. “Él me propuso pero ya era medio tarde”, admitió, dejando en claro que la propuesta llegó cuando la relación ya no tenía vuelta atrás.
Además, explicó que la decisión de separarse fue propia y que el vínculo de pareja con Prada había llegado a su fin. “Yo tomé la decisión porque para mí terminó el amor de pareja, pero eso no quita que haya otro tipo de amor, el de familia, que va a existir toda la vida. Yo a Pablo lo amo como familia y como padre de mi hijo. Pero después como pareja se me terminó ese amor”, confesó.
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Lourdes Sánchez también se refirió a su presente amoroso con Francisco Liotta Hernández, con quien está viviendo una etapa de enamoramiento y que, aunque es intensa, prefiere ir de a poco: “Yo soy muy intensa, pero no, vamos de a poco, soy cero tóxica, eso sí, cero, cero, cero. Estamos ahí en la etapa más linda”, aseguró.
Consultada sobre la convivencia, Lourdes aclaró: “No, todavía no”. Además, no descartó la posibilidad de volver a ser mamá: “Yo no descarto nada. No sé si será Fran o no, pero si es que sea él, sí, va a salir hermoso. Llegó en el momento que tenía que llegar”.
La bailarina también contó que su hijo Valentín aún no sabe sobre su nueva pareja. “Valentín todavía no sabe, no, no”, reconoció, y dejó abierta la puerta a que este viaje marque un antes y un después: “Todo puede ser, todo puede ser”.
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