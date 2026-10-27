El Chato Prada salió al cruce de las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con otra mujer tras su separación de Lourdes Sánchez. En diálogo con el portal Primicias Ya, el productor desmintió estar comenzando una nueva relación y dejó en claro que sus sentimientos por su expareja siguen intactos.

“Ni en pedo estoy de novio con nadie y tampoco llevé a nadie a casa”, aseguró Prada en diálogo con el portal Primicias Ya.

Pero eso no fue todo. En medio de las versiones sobre su situación sentimental tras la ruptura, el productor también se refirió a Lourdes Sánchez y dejó una declaración que llamó la atención.

Lourdes Sánchez habló en Puro Show de su presente con Chato Prada tras la separación. (Foto: captura de eltrece).

“Con Lourdes estamos separados y mi amor sigue intacto a ella”, expresó, dejando en claro que, pese a la separación, sus sentimientos por la bailarina continúan presentes.

QUÉ DIJO FERNANDA IGLESIAS SOBRE LA NUEVA NOVIA DEL CHATO PRADA

El posteo de Lourdes Sánchez por el Día de la Madre y las respuestas del Chato Prada y Francisco Liotta (Foto: Instagram @lourdessanchezok)

Fernanda Iglesias aseguró en Puro Show (El Trece) que Prada estaría conociendo a una joven tras su separación de Lourdes Sánchez.

“El Chato está saliendo con una chica y es algo bastante formal o por ahí está cerca, porque la llevó a su casa y no estaba el nene”, sostuvo Iglesias al dar detalles de la información.

Sobre la identidad de la supuesta mujer, indicó que sería “una chica joven, morocha”, aunque no reveló su nombre.