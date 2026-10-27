La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, anunciada apenas 27 días después de su casamiento por civil, sigue generando repercusiones. Ahora, Yanina Latorre reveló cuál habría sido el mensaje que la modelo le envió al cantante para comunicarle que la relación había llegado a su fin, luego de encontrar conversaciones con Josefina Lynch.

Hasta el momento, Prandi no había detallado públicamente los motivos de la ruptura. Sin embargo, Yanina reconstruyó en SQP la secuencia de hechos que, según su información, habría desencadenado en la separación. El eje de su relato estuvo puesto en los mensajes que Ortega intercambió con la modelo, con quien habría coordinado varias jornadas de trabajo en su estudio de grabación.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Fotos: capturas Net TV y América TV)

“Prandi le revisa el celular y ve que Emanuel habla por primera vez con Josefina. Esa semana él no le cuenta nada que estaba hablando con una chica para trabajar en su estudio de grabación”, explicó Latorre al describir el comienzo de la secuencia.

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Según la periodista, Julieta habría encontrado las conversaciones el jueves, pero decidió no confrontar a su marido en ese momento. “El jueves le revisa el celular, ve estos mensajes, no le pregunta nada a Ortega, espera que él le comente. Le tenía prohibido grabar con chicas o le tenía que avisar”, sostuvo Yanina, en referencia a los acuerdos que, según su versión, existían entre ellos.

La situación habría cambiado al día siguiente, cuando Prandi vio una publicación de Josefina Lynch desde el estudio de grabación. “El viernes Julieta había leído los mensajes, ella estuvo todo el día mirando las stories de Josefina, que hace un posteo que estaba en el estudio. Ahí Prandi le escribe un mensaje a Emanuel”, relató Latorre.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. (Foto: Movilpress)

Finalmente, la conductora reveló las palabras que, de acuerdo con su reconstrucción, la modelo le habría enviado a su esposo para ponerle punto final al matrimonio. “Julieta le dice que no lo quiere ver más, que hasta ahí llegó. ‘No vuelvas a casa, que acá no entrás más’, le puso y lo bloqueó de todos lados”, contó Yanina, que explicó que el principal error del músico fue “omitir” información, contra la versión de que la habría “mentido” a su ex.

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