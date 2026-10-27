Lourdes Sánchez y su nuevo novio, Francisco Liotta Hernández, ya no se ocultan más. En las últimas horas, la pareja fue vista llegando a aeroparque y, frente a todos, intercambiaron miradas cómplices, sonrisas y mimos.

Este sería el primer viaje en pareja de la Presidente del Instituto de Cultura de Corrientes y el empresario hotelero a la capital. Mientras esto ocurría, el Chato Prada decidió hacer una aparición en sus redes sociales.

“Soy yo”, escribió el productor junto a una fotografía que subió a su perfil de Instagram donde se lo veía muy relajado trabajando en el control de ShowMatch en el año 2006. De esta manera, se mostró desentendido de la noticia del momento.

La foto retro que compartió el Chato Prada (Foto: Instagram @elchatoprada)

LOURDES SÁNCHEZ LE MARCÓ LA CANCHA AL CHATO PRADA

Lourdes Sánchez habló de su flamante relación y dejó en claro cómo vive este nuevo capítulo de su vida sentimental, tras separarse del Chato Prada, con quien compartió 16 años de pareja. “El corazón está muy bien, muy feliz”, aseguró en diálogo con Ya fue todo, el ciclo de streaming de Jotax Digital.

La bailarina se mostró entusiasmada con el presente que atraviesa y dio detalles del vínculo que comenzó con el empresario. “Es una relación muy nueva y vamos muy bien. Estoy contenta”, expresó. Sin embargo, también reconoció que esta etapa implica una transformación importante en su vida, después de tantos años junto al productor televisivo y de la familia que formaron.

Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández. (Foto: Movilpress)

“Es un cambio importante en la mía, fueron 16 años de relación con Pablo y es todo nuevo, además con un nene muy chiquito”, explicó. Al referirse al comienzo de la relación, Lourdes reveló que ya conocía a Fran antes de que surgiera el romance, porque tenía vínculo con parte de su familia. “Se dio en el momento que tenía que pasar, creo mucho en el Universo y en Dios”, contó.

De todas maneras, reconoció: “No se dio de la manera en que me hubiese gustado pero todo pasa por algo”. Finalmente, Sánchez defendió su derecho a volver a enamorarse y a buscar la felicidad después de una historia de tantos años. “Las personas tienen derecho a ser felices y la vida es muy corta”, afirmó.