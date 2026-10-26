La China Ansa enfureció con Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, en una entrevista después de que la panelista de LAM la vinculara con Pablo Migliore en medio de una salida de participantes de MasterChef Celebrity. En SQP, la panelista cuestionó que se difundiera esa versión sin chequear la información y aseguró que el episodio tuvo consecuencias en su vida personal.

“Pregunto de verdad, ¿qué le pasó? ¿Por qué conmigo?”, lanzó la China, visiblemente molesta. Según contó, se enteró del rumor mientras disfrutaba de una tarde de sábado con su familia y no pudo evitar indignarse por las repercusiones que podía generar. “Me cagó la vida. Cuando leo que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos”, expresó.

Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, y Josefina "China" Ansa (Fotos: capturas América TV)

La periodista cuestionó que Colosimo no se hubiera comunicado con ella antes de hacer circular la versión. “Mínimamente, esperaba un mensaje de Nora preguntándome que quería chequear la información. […] Ese es laburo que le faltó hacer”, sostuvo, al reclamar que se hubiera verificado el dato antes de mencionarla.

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LA CHINA ANSA LE RECLAMÓ DISCULPAS A NORA COLOSIMO

En la misma línea, Ansa fue todavía más dura al referirse a la actitud que le atribuyó a la madre de Wanda. “Ella se levantó y dijo: ‘¿A quién le puedo cagar la vida hoy?’ […] Es una locura, no sé por qué”, disparó. Sus palabras reflejaron el malestar y la indignación que le provocó quedar involucrada en una versión sobre su vida sentimental.

Por otra parte, la China aclaró que Wanda Nara sí se comunicó con ella para preguntarle por lo sucedido. “Ella se tomó el trabajo de escribirme y preguntarme, automáticamente. Por eso, ella es la número uno”, destacó. Según explicó, pudo hablar con la conductora y resolver la situación, pero consideró que quien difundió la información debía hacerse responsable. “Hablamos, solucionamos. Ese laburo lo tiene que hacer el que publica la información, su mamá. Sigo esperando las disculpas”, afirmó.

Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, y Josefina "China" Ansa (Fotos: capturas América TV y Infobae TV)

Finalmente, Ansa insistió en que el episodio no fue una simple versión de espectáculos, sino que tuvo consecuencias en su intimidad. “Estas son las consecuencias de una persona que tuvo ganas de publicar algo sin confirmar y arruinarle la tarde a dos parejas”, sentenció, al dejar en claro que espera una disculpa de Nora Colosimo.

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