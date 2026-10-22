Esta vez Andrés Nara (68) parece haber encontrado el equilibrio perfecto en su vida, y la prueba fue el martes por la noche cuando fue con su nueva novia a la avant premier de la película de Wanda.
“Se llama Alejandra San Martín y tiene 50 años”, contó Andrés a Ciudad sobre la rubia que trabaja en el sector imobiliario.
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“Hace más o menos un mes y medio que estamos juntos. Ya conoce a mis hijas, conoce a Nora y también se lleva muy bien con ella. Ale es divina”, enfatizó.
Y continuó: “Con Nora y su pareja está todo bárbaro. Los fines de semana estamos en familia. Está buena esa nueva relación. Está todo distinto”.
En ese punto, el patriarca de los Nara admitió: “Yo salía con chicas muy jóvenes y a las chicas eso les hacía ruido. Por suerte ahora está todo bien”.
Cómo fue el flechazo
En cuanto al inicio del romance precisó: “La conozco hace un año”.
“Nos mandábamos mensajes, pero no nos conocíamos personalmente”, blanqueó el chamuyo.
“Justo se dio que tenía un interesado por la propiedad de Santa Bárbara de Wanda, nos conocimos, hubo onda de entrada, nos pasamos los teléfonos y empezamos a hablar“, cerró Andrés Nara.