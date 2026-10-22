Mirá lo que dijo el padre de la protagonista de ¿Querés ser mi hijo? a Puro Show.

Esta vez Andrés Nara (68) parece haber encontrado el equilibrio perfecto en su vida, y la prueba fue el martes por la noche cuando fue con su nueva novia a la avant premier de la película de Wanda.

“Se llama Alejandra San Martín y tiene 50 años”, contó Andrés a Ciudad sobre la rubia que trabaja en el sector imobiliario.

“Hace más o menos un mes y medio que estamos juntos. Ya conoce a mis hijas, conoce a Nora y también se lleva muy bien con ella. Ale es divina”, enfatizó.

Alejandra San Martín, la novia de Andrés Nara. (Foto: @alesanmartinok)

Y continuó: “Con Nora y su pareja está todo bárbaro. Los fines de semana estamos en familia. Está buena esa nueva relación. Está todo distinto”.

Nora Colosimo, Zaira y Andrés Nara. (Foto: Movilpress)

En ese punto, el patriarca de los Nara admitió: “Yo salía con chicas muy jóvenes y a las chicas eso les hacía ruido. Por suerte ahora está todo bien”.

Alejandra San Martín y Andrés Nara. (Foto: Movilpress)

Cómo fue el flechazo

En cuanto al inicio del romance precisó: “La conozco hace un año”.

Alejandra San Martín, la novia de Andrés Nara. (Foto: @alesanmartinok)

“Nos mandábamos mensajes, pero no nos conocíamos personalmente”, blanqueó el chamuyo.

Andrés Nara y acompañante (Foto: Movilpress)

“Justo se dio que tenía un interesado por la propiedad de Santa Bárbara de Wanda, nos conocimos, hubo onda de entrada, nos pasamos los teléfonos y empezamos a hablar“, cerró Andrés Nara.