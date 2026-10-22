Tini Stoessel volvió al escenario y habló de su familia (Foto de Instagram)

Tini Stoessel volvió a subirse a un escenario tras la escandalosa cancelación del show que tenía previsto el 18 de octubre en Miami y emocionó al público venezolano con un mensaje contundente sobre las personas que considera su familia.

“Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo (De Paul) es mi familia. Son mi familia”, expresó la cantante durante su presentación en Venezuela, donde continuó con su gira Futttura.

Sus palabras resonaron en medio del conflicto familiar que la distanció de su padre, Alejandro Stoessel; su madre, Mariana Muzlera; y su hermano, Francisco Stoessel.

Ante la cálida ovación de sus fans, Tini también les dedicó unas palabras de agradecimiento: “Los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo”.

Video viral en X de Tini en Venezuela.

En otro momento, Tini habló de los inconvenientes que está atravesando en plena gira de Futtturay se quebró emocionalmente. El público la contuvo con una ovación ensordecedora.

“Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura”, dijo la artista, que rompió en llanto.

Tini Stoessel rompió el silencio tras la cancelación de su show en Miami (captura de Instagram)

Qué pasó en Miami con el show de Tini Stoessel

El recital estaba previsto para el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center y formaba parte de Futttura, la gira internacional de la artista argentina. Sin embargo, la presentación fue cancelada minutos antes de su inicio, ante la sorpresa y la incertidumbre de los fanáticos que habían llegado para verla.

A través de sus historias de Instagram, Tini expresó su profunda tristeza por lo sucedido y apuntó contra las condiciones técnicas y de producción del evento.

“Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros”, comenzó diciendo la cantante.

“El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos”, denunció.

“Aun así, se seguía insistiendo en realizar el show”, afirmó, antes de remarcar su postura frente a lo ocurrido: “Esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que no se cumplieron”.

“Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables”, sostuvo.

Por último, la artista se refirió a las circunstancias que rodean la gira y aclaró que no profundizaría sobre ellas en ese momento.

“Mi prioridad sigue siendo continuar con Futttura, un proyecto al que le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo y a mí. No se imaginan cuánto lamento todo esto”, concluyó.