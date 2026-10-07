Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tienen todo encaminado para dar uno de los pasos más importantes de su historia de amor. La cantante y el futbolista celebrarán su casamiento el próximo 19 de diciembre y, poco a poco, comienzan a conocerse detalles del megaevento que reunirá a familiares, amigos y varias figuras.

En Primicias Ya revelaron imágenes exclusivas del lugar elegido por la pareja para celebrar la boda: un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, reconocido por haber sido escenario de importantes casamientos de figuras del espectáculo: “Es este lugar medio estilo campo, bastante difícil de llegar”, explicaron en el programa, donde destacaron además el nivel de privacidad que ofrece el espacio. Según contaron, para llegar hay que atravesar un camino de ripio, una característica que justamente contribuiría a mantener alejados a los curiosos.

El lugar no es desconocido para las grandes celebridades. Entre los famosos que eligieron este lugar están Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes además estarían invitados al casamiento de Tini y Rodrigo y, según revelaron, “ya confirmaron que van a ir”.

Foto: Captura de video de X (@AmericaTV)

Uno de los datos que más llamó la atención fue la capacidad del lugar. El predio puede recibir hasta 300 personas, justamente la cantidad de invitados que tendría la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. El espacio cuenta con un gran salón principal, donde se desarrolla la comida y la fiesta, además de otros ambientes destinados a la recepción y a diferentes momentos de la celebración.

Según detallaron en el programa, la dinámica permite utilizar distintos salones: “El grande es el salón grande donde se come, se baila, pero después hay otros salones donde hacen, por ejemplo, la recepción”.

La organización, además, promete ser millonaria. De acuerdo con la información difundida, el cubierto rondaría los 500 dólares por invitado, cifra que incluiría distintos costos vinculados al alquiler del espacio, la ambientación y el catering.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

“La ambientación es algo nunca visto”, aseguraron. Además, explicaron que organizar una boda de estas características requiere meses de planificación. “Una boda de 300 invitados te pide mínimo nueve meses de anticipación”, señalaron, al remarcar que se trata prácticamente de una verdadera “ingeniería”.

“Es este lugar medio estilo campo, bastante difícil de llegar”.

La lista de invitados también promete ser de alto perfil. Además de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Susana Giménez estaría entre las figuras convocadas. En el programa recordaron, incluso, que la diva fue quien habría dado a conocer públicamente la fecha de la boda.

Pero si hay algo que Tini y Rodrigo parecen querer preservar especialmente es la intimidad. La celebración tendría fuertes medidas de seguridad y una de las condiciones sería que los invitados no puedan registrar imágenes del evento: “Sin teléfonos, sin celulares, sin posibilidad de registro”, cerraron, comparando la modalidad con la utilizada en el segundo casamiento de Wanda Nara.

“La ambientación es algo nunca visto”.

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LA FIGURA ESTRELLA QUE TINI STOESSEL INVITÓ A SU CASAMIENTO CON RODRIGO DE PAUL: “AHORA QUE SON AMIGAS”

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya se perfila como uno de los eventos más esperados del año y, mientras comienzan a conocerse detalles de la celebración, también aparecen nombres de figuras que serán de la partida.

En las últimas horas, Ángel de Brito reveló quién es una de las invitadas estrella que tendrá Tini en su boda y sorprendió al confirmar que se trata nada menos que de Lali Espósito.

La información surgió en el programa de streaming que conduce De Brito por Bondi Live, cuando le consultaron directamente si la artista había sido invitada al casamiento de Tini con el futbolista.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

“Hola Ángel, ¿sabés si a Lali la invitaron al casamiento de Tini?”, le preguntaron al conductor. Sin vueltas, el periodista respondió: “Sí, se invitaron, ahora que son amiguis se invitaron las dos”.

La frase de De Brito hace referencia al vínculo que actualmente mantienen las dos artistas, que en los últimos meses tuvieron varios gestos públicos de acercamiento como estar juntos en el show que Lali hizo en River donde ambas generaron enorme repercusión al compartir escenario y aparecer vestidas de novia en el escenario.

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul está prevista para el 19 de diciembre, y cada nuevo dato sobre la celebración aumenta la expectativa alrededor de una fiesta que promete tener invitados de alto perfil. Además, Lali le habría devuelto el gesto a la hija de Alejandro Stoessel a quererla en su boda también.