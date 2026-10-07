Mientras el acuerdo para que Tini Stoessel tome el control de sus empresas, su carrera profesional y su fortuna sigue sin firmarse, Rodrigo Lussich tildó de “avaro” al padre.

“Cuentan los allegados que prefiere tomar agua de la canilla antes de comprar agua mineral. Que es un avaro”, fulminó el conductor de Intrusos a Alejandro Stoessel.

“¡Es un avaro! La gente que los conoce la gente que los conoce dice que es un avaro. Que toma agua de la canilla agua en vez de comprar agua mineral", insistió.

Rodrigo Lussich también hundió a Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel.

Luego agregó: “El sueldo de la empleada de la casa de Tini lo paga un empleado del estudio contable tercerizado, para que no le hagan juicio”.

La estrategia impositiva de Alejandro Stoessel

Ahí Paula Varela recordó el origen de la crisis familiar que desató la resistencia de Rodrigo de Paul: “Por eso dale por él le dice a Tini que hagan un prenuptial”.

Y Lussich retomó: “Siempre con el objetivo final de no pagar impuestos de ahorrar guita, de no tener nada en blanco, no tener nada a nombre de ellos. Porque como millonarios, que están cag... en guita, no quieren pagar impuestos”.

A cuento de la polémica de Mariana Muzlera con la viuda del abuelo de Tini, cuando le negó el retiro de 100.000 dólares de una cuenta propia del hombre tras 20 años de conbinato, Rodrigo Lussich remató: “Son todos secretos de una familia siempre oscura”.