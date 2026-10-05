Este lunes, Ángel de Brito brindó información sobre la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que se celebrará el 19 de diciembre, y contó hasta qué punto influyó Lionel Messi en la fecha y qué harán los padres de la cantante ese día.

“Tini se casa el 19 de diciembre. Los padres no están invitados. El hermano no está invitado. Los primos sí están invitados, pero no van a ir a la boda. Imagínate, va a estar Messi, va a estar todo el mundo”, señaló Ángel, antes de hacer alusión a cómo Lionel puso la fecha de la boda.

Leo Mess, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel (Foto: captura videoclip Dos amantes)

“Messi influyó en esta boda porque, en un principio, la iban a hacer una semana después, creo que el 26. El 26 de diciembre se casaba la hermana de Messi y Leo les dijo: ‘No, se casa mi hermana. No la hagamos, porque si no tengo que ir a la de mi hermana’”, explicó el conductor.

Y agregó: “Entonces, por Messi, pasan al 19 la boda de Tini. Son amigos, De Paul lo ama”.

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“Finalmente, la hermana de Messi no se casa por todo lo que pasó en la familia, por la muerte de su papá. Ella postergó el casamiento un año más, para el año que viene”, contó el conductor, quien además confirmó que la boda se mantiene en pie y que tendría un carácter más simbólico que religioso.

De Brito fue más allá y reveló qué harán Alejandro y Fran Stoessel y Mariana Muzlera el día del casamiento, luego del supuesto desplante de la novia.

“Se van de viaje. El 15 de diciembre se suben a un avión y se van a donde no hay fans de Tini: a Japón. Se van a Japón los tres, en familia, a olvidar todo este maltrato”, aseguró el conductor.

Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera (Foto: Instagram @mluciamuz)

Sin embargo, un detalle llamó la atención de los panelistas: ¿por qué los dos padres de Tini Stoessel viajarían juntos si están separados?

Ante la pregunta, Ángel de Brito explicó: “Bueno, los padres están separados hace cinco años y papá Stoessel tiene novia, pero está todo bien. Papá y mamá son amigos y, de hecho, hace unos días se fueron juntos a Cariló”.

Por último, el conductor de LAM consideró que Tini podría arrepentirse en el futuro de haber tomado la decisión de no invitar a sus padres a su boda.

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