Marcelo Tinelli habló a corazón abierto sobre la repercusión que tuvo “Ángel”, la canción que Tini Stoessel le dedicó y que generó todo tipo de comentarios por las referencias a su entorno familiar. En diálogo con La Mañana con Moria, el conductor fue consultado por la particular situación y sorprendió con su respuesta.

Moria Casán le preguntó directamente cómo había vivido el tema, teniendo en cuenta que sus hijas mantienen un vínculo con la cantante y que la situación se había vuelto pública: “A mí particularmente me dio mucha pena por mis hijas, porque son amigas de Tini”, reconoció Tinelli al referirse a cómo le impactó la situación.

Durante la charla, Tinelli recordó que conoce a Alejandro desde hace décadas: “Lo conozco a Alejandro de hace muchos años. Fue mi director. Empezamos haciendo VideoMatch juntos con Claudio Villarruel”, relató.

Marcelo Tinelli.

Además, recordó que Tini creció en ese ambiente laboral y que él tuvo contacto con ella desde pequeña: “Se crió también en nuestros estudios junto a la mamá (Mariana Muzlera)”, dijo Y cerró, sincero: “A mí me sorprendió mucho todo, pero bueno, entiendo que cada uno lo vive de esa manera”.

Tini Stoessel. Foto: prensa

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

¡BOMBA! MARCELO TINELLI ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE PAULA ROBLES TRAS LOS CRUCES POR SU HIJA JUANA

Marcelo Tinelli decidió ponerle palabras a los rumores que hablaban de un supuesto conflicto con Paula Robles, su expareja y madre de sus hijos Juana y Francisco. Consultado por LAM, el conductor se refirió a la relación que mantiene actualmente con la bailarina y aseguró que atraviesan un buen momento.

Todo surgió cuando le preguntaron directamente cómo estaba con las madres de sus hijos y, puntualmente, por las versiones de un enojo con Paula, después de que trascendieran fuertes declaracione de Tinelli contra su ex en la serie “Los Tinelli”: “Con Paula tengo la mejor”, respondió Tinelli, tajante.

El conductor explicó que actualmente ambos mantienen un vínculo cercano y que comparten especialmente el cuidado de Juana Tinelli, una de las hijas que tuvieron juntos: “Hoy, de hecho, estamos cuidando mucho a Juani todo el tiempo. Cuidando mucho a Juani, Juani también nos cuida a nosotros”, contó Marcelo.

Foto: Captura (América)

Durante la entrevista, Tinelli también hizo referencia a las imágenes que habían generado las versiones de una supuesta pelea entre ambos. Según explicó, algunas escenas pueden perder contexto cuando son editadas para formar parte de un reality: “Si vos querés cortar una escena en un lugar y no lo ponés en contexto, digo, ‘sí, en ese momento, teníamos diferencias’”, reconoció.

En ese sentido, aseguró que esas diferencias no son un secreto para Paula y que incluso se las había expresado personalmente: “Lo sabe Pau, se lo dije, lo dije públicamente, y sí, en ese momento lo hablábamos, salió todo público también”, explicó.

Paula Robles, Juana y Marcelo Tinelli. (Foto: Instagram)

Sin embargo, Tinelli dejó en claro que aquella situación pertenece al pasado y que actualmente la relación entre ambos es diferente: “Hoy estoy muy bien con Pau, la verdad que estoy muy bien, hablamos hoy, mañana nos juntamos otra vez”, afirmó el conductor.

“Yo tengo mucho cariño por ella, o sea, más allá de todo, ¿entendés?”, cerró, dejando en claro el gran presente que atraviesa con una de sus ex.