La nueva temporada de Los Tinelli ya empezó a dejar mucha tela para cortar. Y uno de los conflictos que más llamó la atención tiene como protagonistas a Marcelo Tinelli y Paula Robles, quienes quedaron nuevamente en el centro de la escena por las diferencias que mantienen respecto de cómo afrontar algunos problemas de su hija, Juana.

En una de las escenas más fuertes del reality, Marcelo se mostró muy crítico con su exmujer y llegó a asegurar que el vínculo entre ambos estaba “completamente roto”. La declaración generó repercusión y, naturalmente, las cámaras fueron a buscar la palabra de Paula.

El equipo de Puro Show la encontró y le preguntó directamente por la situación. Sin embargo, lejos de alimentar la polémica, Robles sorprendió con una respuesta entre risas: “Les juro que está todo re bien. Es el reality, no le crean”.

Foto: Captura (eltrece)

Pero el cronista insistió. Esta vez quiso saber si le molestaba que la situación familiar y, especialmente, los problemas de Juana hubieran quedado tan expuestos frente a las cámaras. Paula volvió a esquivar cualquier conflicto y dejó en claro que no quería entrar en detalles: “La verdad no vi el material, estoy muy concentrada en mi trabajo”, aseguró. Y cerró, tajante: “Ya está. Marcelo es el papá de mi hija. Está todo bien”.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

BOMBA DE YANINA LATORRE: EL VERDADERO DOLOR DE MARCELO TINELLI ES POR PAULA ROBLES

En medio del escándalo familiar que tiene a Marcelo Tinelli en el ojo de la tormenta, Yanina Latorre volvió a lanzar información explosiva en Sálvese Quien Pueda (en noviembre de 2025), el programa que conduce por América.

Según la conductora, el presentador estaría profundamente dolido por la reacción de Paula Robles, su expareja y madre de dos de sus hijos Juanita y Francisco, en las redes sociales, que dio que hablar con un posteo que muchos interpretaron que fue en su contra.

“Una de las cosas que más lo tiene sacado a Marcelo es la reacción de Paula”, reveló Yanina al aire, haciendo referencia a los dichos públicos de la exbailarina, quien habría calificado al conductor de “egoísta”.

Paula Robles en el cierre del BAFWEEK (Fotos: Movilpress).

Con su habitual franqueza, Yanina agregó: “Marcelo no tiene la menor idea de por qué Paula reaccionó así“. Y cerró, con un profundo análisis en vivo: ”No entiende y no lo puede creer".