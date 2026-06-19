La salud mental de Juana Tinelli quedó en el foco del debate a raíz de su denuncia a Gustavo Scaglione por amenaza de muerte primero, y la acusación a su exnovio ante la Policía de darle un puñetazo en la cara después, que en ambos casos no ratificó.

Por eso, la modelo se plantó con un comunicado en Instagram en el que además buscó defender a su mamá: “La salud mental no es material de entretenimiento, ni de chimento, ni de diagnóstico público”.

“No se puede hablar de la salud emocional de una persona con tanta liviandad, con tanta impunidad y con tanta crueldad, como si detrás no hubiera una vida real”, continuó.

El posteo de Juana Tinelli sobre la salud mental y Paula Robles.

Luego de las declaraciones de Soledad Aquino, Amalia Granata, la mamá de Bautista Cuiña y Paula Varela, Juanita enfatizó: “Opinar no habilita a inventar. Tener un micrófono, una cuenta o una cámara no convierte a nadie en profesional de la salud mental”.

“Y diagnosticar, insinuar o instalar versiones sobre el estado emocional de alguien sin conocimiento, sin autoridad y sin responsabilidad es violencia”, explotó.

Qué dijo Juana sobre su mamá

Ahí enfureció: “No voy a discutir mi vida ni la de mi mamá en el terreno de la agresión. Pero sí voy a marcar este límite con absoluta claridad: basta de usar la salud mental como arma para humillar, ensuciar o destruir a una persona públicamente”.

“Hay temas que exigen respeto, cuidado y humanidad. Quien no puede hablar desde ahí, debería guardar silencio. Mas humanidad y amor por favor. Te amo mamá”, cerró Juana, la hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles.