Hace más de dos años que Bautista Mascia y Denisse González están en pareja y cada vez se muestran más unidos y enamorados. Horas atrás, el uruguayo compartió un dulce video en sus redes donde demostró, una vez más, su enorme amor.

“¿Salió bien?“, le preguntó Bautista a sus seguidores al compartir un video que grabó en modo selfie desde el gimnasio. En el clip se lo escucha diciendo a cámara que había visto en el gym a “una chica muy linda” a quien quería ir a besar.

“Hay una chica muy linda en el gimnasio. Voy a ver si le puedo dar un beso. Nunca hice esto. Vamos a ver qué onda...”, dice a cámara. Al llegar junto a Denisse, le pregunta: “¿Te puedo dar un beso?“. Algo confundida, ella lo besa y él festeja: ”¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!“.

El tierno video de Bautista Mascia y Denisse González en el gym (Video: Instagram @bautimascia_)

DENISSE GONZÁLEZ SE QUEBRÓ EN VIVO AL HABLAR DE SU ENFERMEDAD

En diálogo con Moria Casán en el programa La Mañana con Moria, Denisse González se animó a contar en detalle el difícil momento de salud que atraviesa. La ex participante de Gran Hermano explicó cómo fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática y cómo cambió su vida desde entonces.

“Es una enfermedad muy particular, pero por lo que tengo entendido le pasa a muchas personas. En mi caso es idiopática porque no se sabe la causa que lo provocó”, relató. La patología consiste en una bajada extrema de plaquetas, lo que la expone a riesgos de hemorragias internas incluso ante mínimos golpes o lesiones.

(Foto: captura de eltrece).

En el vivo, Denisse detalló: “Las plaquetas son las que, cuando te cortás, se juntan y hacen de taponcito para controlar las hemorragias. Las personas normales tienen entre 150.000 y 450.000 plaquetas. Yo llegué a tener 1.000”. Esta cifra la dejó en una situación de vulnerabilidad extrema, ya que su cuerpo no podía controlar ni siquiera las pequeñas rupturas de vasos sanguíneos que ocurren a diario.

Por otro lado, habló del apoyo fundamental de su pareja, Bautista. “Es un hombre con todas las letras y fue mi felicidad, mi rayito de luz ahí en esa clínica internada. Por supuesto que se asustó, pero él siempre decía que yo estaba un día más cerca de la curación”, contó emocionada.