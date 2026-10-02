Barby Franco compartió este fin de semana un tierno momento familiar en sus redes sociales. La influencer publicó un breve video en el que se puede ver a su pareja, Fernando Burlando, junto a Sarah mientras disfrutan de una noche en la pileta.

En las imágenes, Sarah se muestra nadando junto a su papá y sorprendió al hacerlo sin ningún elemento de flotación. De esta manera, la niña demostró que ya aprendió a desenvolverse en el agua por sus propios medios, un nuevo logro que llenó de orgullo a sus padres.

“Chau bracitos”, escribió Barby junto al video que publicó en sus redes sociales, haciendo referencia a los flotadores que Sarah utilizaba anteriormente. Con esa breve frase, la influencer celebró el crecimiento de su hija y dejó en claro su felicidad por este nuevo paso en su desarrollo.

Barby Franco mostró el gran paso que dio Sarah Burlando (Video: Instagram)

BARBY FRANCO Y FERNANDO BURLANDO DESPIDIERON A SHIVA, SU PERRITA DE 17 AÑOS

Días atrás, Barby Franco y Fernando Burlando atravesaron un momento de suma tristeza. Shiva, su perrita de 17 años, falleció y dejó un gran dolor en la familia. Por este motivo, la modelo decidió despedirla en redes sociales. A través de sus historias de Instagram, compartió varias postales donde se la veía acompañando a todos los integrantes de su familia.

(Foto: Instagram @barbaritafranco21)

Por ejemplo, en una de las fotos se la veía posando junto a Sarah cuando era recién nacida. Sobre las imágenes, la pareja de Fernando fue compartiendo dulces mensajes para despedirse de su mascota.

“Volá alto, Shiva, te vamos a extrañar. Gracias por tu amor incondicional”, comentó la modelo en otra publicación y, por último, subió una imagen en la que Shiva aparece junto a otras dos mascotas. “Ahora sí, ya están juntas. Jueguen, corran y ladren como lo hacían”, escribió Barby.

(Foto: Instagram @barbaritafranco21)

Horas después, Fernando Burlando publicó su propio texto para despedir a Shiva. El abogado describió la tristeza que le provocó la pérdida y se refirió a la mascota como una presencia constante en su vida. “Me duele mucho el corazón”, escribió.

El letrado definió a Shiva como “mi compañera, mi seguidora” y recordó el afecto que recibía de ella. “Hoy se fue una parte mía. Destrozado te despido. Sos nuestro ángel. Seguimos juntos”, escribió Burlando al final de su publicación.