Hubo un tiempo en que Barby Franco era íntima amiga de Jésica Cirio, pero eso quedó en el pasado y la pareja de Fernando Burlando hundió a la modelo con sus contundentes declaraciones tras el escándalo por el video con los dólares.

“¡Qué desilusión, asco. O sea, yo iba a comer asados a esa casa... Me re sorprendió lo del video. La Justicia tiene que solucionar esto. (...) Yo compartiendo momentos con ellos nunca vi nada raro. Sí de ella que me contaba que tenía sus ingresos, tal vez una carterita, pero nada que me llame la atención o que me pueda sorprender”, aseveró Bárbara.

Más allá de los años en que Barby compartía amistad, momentos familiares a través de sus hijas o coincidencias laborales, la morocha se manifestó tajante sobre el motivo del corte de relación. “Se rompió la situación hace tres o cuatro años, que fue cuando se separó el matrimonio, éramos muy amigos de la familia”.

Jésica Cirio y Barby Franco. (Foto: @JesicaCirio)

Es decir, el punto de inflexión fue cuando Jésica Cirio se divorció de Martín Insaurralde, el papá de Chloe. “Ella se enamoró de otro chico, Elías Piccirillo, se casó y no tuvimos nunca más vínculo”.

“De hecho, va a sonar raro, pero ni la llamé tampoco por el embarazo”, admitió.

Los intentos de acercamiento de Jésica a Barby

“Después ya no era lo mismo. Vino una vez a casa a presentarlo (a Piccirillo). Pero es raro. Ya con la otra pareja separada, la nena en el medio, era como todo raro. Era un vínculo que obviamente no iba a crecer tampoco.

Jésica Cirio. (Foto: @jesicacirio)

“Se quiso acercar el año pasado. Pero no. ¿Viste, cuando decís 'no, ya está, loca’?". “Ni loca me acerco a ella. Como amiga ya está”, sostuvo.

Al final, cuando el periodista le preguntó si le daría algún consejo a Jésica Cirio, Barby Franco remató sugestiva: “No. Ya está. Es grande. ¿Tiene 41 años? Sola..."