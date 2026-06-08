Barby Franco volvió a captar la atención de sus seguidores al referirse a uno de los temas que más interés genera alrededor de su vida privada: la posibilidad de convertirse nuevamente en mamá junto a Fernando Burlando, con quien ya tiene a su pequeña, Sarah.

Instalada en un presente de plenitud familiar y crecimiento profesional, la modelo mantiene un contacto permanente con sus fanáticos a través de las redes sociales, donde comparte desde momentos íntimos con su pareja y su niña, hasta detalles de sus proyectos laborales.

En esta oportunidad, Barby habilitó la tradicional caja de preguntas en sus historias de Instagram y respondió sin filtros varias consultas relacionadas con su actualidad. Sin embargo, hubo una que sobresalió por encima del resto.

Foto: Captura de Instagram Stories (@barbaritafranco21) Por: Fabiana Lopez

Un seguidor quiso saber si estaba en sus planes volver a ser madre y agrandar la familia que formó con el prestigioso abogado. Lejos de esquivar la pregunta, Barby se mostró sincera y dejó una respuesta que rápidamente generó repercusiones entre sus seguidores: “Por ahora no está en los planes”, advirtió. Pero no le cerró las puertas a esa posibilidad: “Pero uno nunca sabe”, cerró.

Foto: Instagram (@barbaritafranco21)

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EL DURO RELATO DE BARBY FRANCO SOBRE LA VIOLENCIA DE SU PADRE: “ERA NORMAL QUE EN VEZ DE ABRAZARME, ME PEGUE”

Barby Franco conmovió al revelar detalles desconocidos de la infancia que marcó su vida para siempre. En una entrevista mano a mano con Pampita para Infobae, la modelo habló con una sinceridad estremecedora sobre las carencias económicas, la violencia dentro de su hogar y la difícil convivencia con un padre atravesado por la adicción al alcohol.

La pareja de Fernando Burlando comenzó recordando sus primeros años en la Villa 21-24, donde vivió hasta los seis años junto a su familia: “Vivimos en la Villa 21-24 hasta mis seis años, calle de tierra y pared de chapa. Yo era feliz, la pasaba bomba, pero no había ni baño de agua caliente, era agua helada con 2 grados”, recordó.

Pese a las dificultades, Barby aseguró que conserva recuerdos felices de aquella etapa gracias al amor incondicional de su mamá: “Dentro de todo yo fui feliz, no recuerdo cosas feas o raras. Era una comunidad que solamente quería trabajar, nunca vi cosas raras. Mi mamá es mi todo, mi sostén. Siempre tapó todo con amor, y cuando digo todo es todo”, expresó.

Barby Franco en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

Sin embargo, el relato dio un giro cuando se refirió a la figura de su padre y al miedo con el que convivieron durante años: “Las dos le teníamos pánico a mi papá, mucho. Hoy, de grande y con muchos años de terapia, entendí que lo que tenía mi papá es una enfermedad: la adicción al alcohol”, contó.

La modelo reveló que durante mucho tiempo naturalizó situaciones que hoy reconoce como profundamente traumáticas: “Para mí era re normal que mi papá desayune, almuerce y meriende vino o cerveza. Hubo situaciones que yo veía como normales, que en vez de darme un abrazo me pegue”, lanzó, en una de las confesiones más fuertes de la entrevista.

Con el paso de los años, las señales comenzaron a ser visibles también fuera de su casa: “Cuando empecé a cumplir 14 años, el colegio me empezó a cuidar mucho porque yo iba sin dormir y con moretones. Me dijeron que como institución me querían cuidar. Mi mamá era muy sumisa, muy tímida y no agarraba la iniciativa. Yo la ayudé con eso”, recordó.

Pampita y Barby Franco Pampita en la gala de Asociar (Foto: Movilpress).

Además, reveló las dificultades económicas que atravesaban mientras convivían con esa realidad: “Mi mamá trabajaba mucho y no le daba la plata a mi papá porque él no ayudaba. Yo, a los 9 años, tenía que salir a laburar para poder comer”, recordó.

Barby también denunció la falta de respuestas que encontraron durante años: “Hicimos siete denuncias y nadie nos escuchaba. Nos decían que era un problema de familia que se iba a resolver. Hicimos quince denuncias y no podíamos más”, aseguró.

Finalmente, una intervención inesperada terminó siendo decisiva. Según contó, un conocido se contactó con Burlando, que por entonces todavía no formaba parte de su vida: “El tipo nos mandó un móvil y a mi casa cayó Prefectura, Gendarmería, la Policía. Fue Fernando. No estaba en mi vida, pero ya estaba en mi vida”, relató.

Barby Franco y Fernando Burlando en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Foto: Movilpress).

La detención de su padre fue, según sus palabras, uno de los momentos más liberadores que vivió: “Se lo llevaron preso y nunca sentí tanta paz y felicidad como el momento en el que se lo estaban llevando. Estaba muy feliz por eso. Él estaba borracho. Hace 10 años que no tengo contacto con mi papá. Yo intenté, pero del otro lado no había interés. Decidí cortar ahí, me dolió mucho, pero me merecía una vida en paz”, afirmó.

Durante la entrevista también reveló que su madre atravesó una profunda depresión durante años sin que ella lo advirtiera: “Mi mamá había caído en depresión y yo no me había dado cuenta. Con amor tapó hasta su depresión. Estuvo 10 años en tratamiento y yo no me di cuenta”, contó.

Hoy, con una vida completamente distinta, Barby disfruta de su presente junto a Fernando Burlando, su hija Sarah y su mamá, a quien define como la gran heroína de su historia: “Por suerte se curó y hoy en día estamos las tres, con Sarah, chochas”, dijo. Y cerró con una reflexión cargada de emoción y gratitud: “Soy una bendecida. Disfruto la vida que nos merecemos”.

Si sufrís violencia de género, llamá al 144.