En las últimas horas, Barby Franco volvió a interactuar con sus seguidores en Instagram y respondió sin vueltas a una de las preguntas más repetidas sobre la crianza de su hija Sarah Burlando.

A través de la clásica cajita de preguntas, una usuaria quiso saber: “¿No había dejado el pañal?”.

LA RESPUESTA DE BARBY FRANCO

Lejos de esquivar el tema, la modelo y panelista fue clara y directa. Sobre una tierna foto de Sarah recostada en la cama, Barby escribió: “Sí lo dejó, pero de noche aún lo usa”, despejando cualquier duda y marcando una postura firme y natural sobre el proceso.

Barby Franco reveló contundente por qué Sarah burlando sigue usando pañal. CRÉDITO: Instagram

Con su respuesta, Barby Franco dejó en claro que el uso del pañal nocturno forma parte de una etapa habitual en muchos chicos y que no hay apuros ni presiones.

La imagen que acompañó el mensaje —donde se ve a Sarah con chupete y look cómodo— reforzó el clima íntimo y cotidiano de la escena familiar.