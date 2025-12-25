La Navidad llegó con un lujo inesperado para Barby Franco. La modelo sorprendió a todos al mostrar en sus redes sociales el regalo anticipado que le hizo su pareja, el reconocido abogado Fernando Burlando: nada menos que un Tesla Cybertruck, uno de los autos más exclusivos y costosos del mundo.

La mañana del 24 de diciembre, Barby compartió la noticia con sus seguidores y no ocultó su felicidad.

“Me lo regaló Burlando para Navidad. Fue una sorpresa. Yo lo quería hace mucho y cayó con la Cyber a la puerta de casa y casi me muero”, contó la influencer, todavía asombrada por el gesto.

Foto: @barbaritafranco21

Un auto de lujo que pocos pueden tener

El Cybertruck de Tesla es un modelo eléctrico de estética futurista que revolucionó el mercado de las pick up. Su diseño y tecnología lo convirtieron en un objeto de deseo para fanáticos de los autos y celebridades de todo el mundo.

Sin embargo, conseguir uno en Argentina es casi imposible: “Creo que hay tres en Argentina nada más. Pero obvio que yo no me lo podía comprar”, explicó Barby.

El valor del vehículo ronda los 300.000 dólares, según sitios especializados. La primera unidad que llegó al país fue la del streamer Coscu, quien también lo adquirió como inversión y para hacer negocios.

Fernando y Sarah Burlando y Barby Franco (Foto: Movilpress)

Un regalo doble: la mini Cybertruck para Sarah

La sorpresa no terminó ahí. Barby mostró que su hija Sarah, fruto de su relación con Burlando, también recibió su propio regalo: una mini Cybertruck a batería, pensada especialmente para niños. Así, madre e hija ahora comparten el mismo modelo de auto, cada una en su versión.

El exclusivo regalo de Burlando no solo generó repercusión en redes, sino que también dejó en claro que la Navidad puede traer sorpresas de alto voltaje para algunos pocos privilegiados.