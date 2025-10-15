En medio de la guerra mediática entre Mariana Brey y Barby Franco, se conoció un audio de Fernando Burlando que encendió aún más la polémica. Todo comenzó cuando la panelista contó que el reconocido abogado —en pareja con Barby Franco y padre de la pequeña Sarah— le habría propuesto matrimonio y hasta una candidatura política.

La revelación desató un verdadero terremoto mediático, y desde el programa Puro Show, Matías Vázquez decidió comunicarse directamente con Burlando para conocer su versión. Pero lo que llegó fue un audio que sorprendió a todos en vivo.

“Mati, no seas hijo de p… Querés que siga con quilombos”, se escuchó decir al abogado, entre risas y con un tono que dejó en claro su fastidio por el tema. El conductor, antes de reproducir el mensaje, ya había advertido: “Preparen el ‘beep’ por las dudas”.

Barby Franco y Fernando Burlando con su hija Sara (Foto: Movilpress)

Tras escuchar el audio, Vázquez comentó con ironía: “Está respondiendo. Chicos, hay un quilombo en puerta. Está atravesando un momento de turbulencia”. A lo que Angie Balbiani sumó una frase picante: “Es el quilombo más importante que tiene. Todos tienen que volver a casa después”.

¡Qué momento!

Mariana Brey (Foto: Movilpress)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

FERNANDO BURLANDO REVELÓ EL DRAMÁTICO MOMENTO DE JULIETA PRANDI EN LA SENTENCIA A SU EX CLAUDIO CONTARDI

El juicio contra Claudio Contardi, ex pareja de Julieta Prandi, dejó momentos de alta tensión emocional.

Fernando Burlando, abogado de la modelo, describió en Mujeres Argentinas cómo vivió su clienta el día en que se conoció la condena de 19 años para su ex.

“Hasta en la expresión de su cara se veía que no la estaba pasando bien. Aún hoy sigue así”, comenzó relatando el letrado.

Según detalló Burlando, Prandi atravesó un torbellino de emociones en un lapso mínimo: “En menos de diez segundos estuvo desvanecida, llorando, gritando, pidiendo explicaciones, no creyendo… y después creyendo”.

Por último, Burlando subrayó que este vaivén emocional también es evidente fuera de la sala judicial: “A veces uno la ve bien posicionada, incluso hasta enojada, pero le dura muy poco. Después se quiebra”.