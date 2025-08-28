Barby Franco está en el Caribe junto con Sarah Burlando, su hija. Además de disfrutar del clima tropical, la pequeña muestra sus dotes como bailarina.

Es que la modelo publicó un video de la pequeña bailando en una peatonal al ritmo de un artista callejero; además, la motivaba con onomatopeyas para que siga con su danza.

Sarah toma clases de baile en el centro Twins Tap Dance, donde coincide con la hija de Pampita y Roberto García Moritán.

ASÍ BAILA SARAH BURLANDO

Barby Franco comparte con frecuencia momentos del día a día de su hija Sarah y esta vez la mostró en su clase de danza.

Madre e hija se divirtieron junto a Peque Pez. Foto: IG | barbaritafranco21

La hija de la modelo y Fernando Burlando toma clases en Twins Tap Dance Center con otras niñas de su edad.

Uno de los primeros pasos es el uso del hula hula, instante que Barby filmó con orgullo; incluso, su profesora celebró el movimiento.