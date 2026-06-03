Barby Franco conmovió al revelar detalles desconocidos de la infancia que marcó su vida para siempre. En una entrevista mano a mano con Pampita para Infobae, la modelo habló con una sinceridad estremecedora sobre las carencias económicas, la violencia dentro de su hogar y la difícil convivencia con un padre atravesado por la adicción al alcohol.

La pareja de Fernando Burlando comenzó recordando sus primeros años en la Villa 21-24, donde vivió hasta los seis años junto a su familia: “Vivimos en la Villa 21-24 hasta mis seis años, calle de tierra y pared de chapa. Yo era feliz, la pasaba bomba, pero no había ni baño de agua caliente, era agua helada con 2 grados”, recordó.

Pese a las dificultades, Barby aseguró que conserva recuerdos felices de aquella etapa gracias al amor incondicional de su mamá: “Dentro de todo yo fui feliz, no recuerdo cosas feas o raras. Era una comunidad que solamente quería trabajar, nunca vi cosas raras. Mi mamá es mi todo, mi sostén. Siempre tapó todo con amor, y cuando digo todo es todo”, expresó.

Barby Franco en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Fotos: Movilpress).

Sin embargo, el relato dio un giro cuando se refirió a la figura de su padre y al miedo con el que convivieron durante años: “Las dos le teníamos pánico a mi papá, mucho. Hoy, de grande y con muchos años de terapia, entendí que lo que tenía mi papá es una enfermedad: la adicción al alcohol”, contó.

La modelo reveló que durante mucho tiempo naturalizó situaciones que hoy reconoce como profundamente traumáticas: “Para mí era re normal que mi papá desayune, almuerce y meriende vino o cerveza. Hubo situaciones que yo veía como normales, que en vez de darme un abrazo me pegue”, lanzó, en una de las confesiones más fuertes de la entrevista.

Con el paso de los años, las señales comenzaron a ser visibles también fuera de su casa: “Cuando empecé a cumplir 14 años, el colegio me empezó a cuidar mucho porque yo iba sin dormir y con moretones. Me dijeron que como institución me querían cuidar. Mi mamá era muy sumisa, muy tímida y no agarraba la iniciativa. Yo la ayudé con eso”, recordó.

Pampita y Barby Franco Pampita en la gala de Asociar (Foto: Movilpress).

Además, reveló las dificultades económicas que atravesaban mientras convivían con esa realidad: “Mi mamá trabajaba mucho y no le daba la plata a mi papá porque él no ayudaba. Yo, a los 9 años, tenía que salir a laburar para poder comer”, recordó.

Barby también denunció la falta de respuestas que encontraron durante años: “Hicimos siete denuncias y nadie nos escuchaba. Nos decían que era un problema de familia que se iba a resolver. Hicimos quince denuncias y no podíamos más”, aseguró.

Finalmente, una intervención inesperada terminó siendo decisiva. Según contó, un conocido se contactó con Burlando, que por entonces todavía no formaba parte de su vida: “El tipo nos mandó un móvil y a mi casa cayó Prefectura, Gendarmería, la Policía. Fue Fernando. No estaba en mi vida, pero ya estaba en mi vida”, relató.

Barby Franco y Fernando Burlando en la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari (Foto: Movilpress).

La detención de su padre fue, según sus palabras, uno de los momentos más liberadores que vivió: “Se lo llevaron preso y nunca sentí tanta paz y felicidad como el momento en el que se lo estaban llevando. Estaba muy feliz por eso. Él estaba borracho. Hace 10 años que no tengo contacto con mi papá. Yo intenté, pero del otro lado no había interés. Decidí cortar ahí, me dolió mucho, pero me merecía una vida en paz”, afirmó.

Durante la entrevista también reveló que su madre atravesó una profunda depresión durante años sin que ella lo advirtiera: “Mi mamá había caído en depresión y yo no me había dado cuenta. Con amor tapó hasta su depresión. Estuvo 10 años en tratamiento y yo no me di cuenta”, contó.

Hoy, con una vida completamente distinta, Barby disfruta de su presente junto a Fernando Burlando, su hija Sarah y su mamá, a quien define como la gran heroína de su historia: “Por suerte se curó y hoy en día estamos las tres, con Sarah, chochas”, dijo. Y cerró con una reflexión cargada de emoción y gratitud: “Soy una bendecida. Disfruto la vida que nos merecemos”.

Si sufrís violencia de género, llamá al 144.

Barby Franco: “Se lo llevaron preso (a su papá) y nunca sentí tanta paz y felicidad como el momento en el que se lo estaban llevando. Estaba muy feliz por eso. Él estaba borracho”.

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ASÍ FUE EL MAL MOMENTO QUE PASÓ PAMPITA EN UN EVENTO: “SE LE TIRAN ENCIMA”

Carolina “Pampita” Ardohain protagonizó un inesperado episodio durante un evento en el interior del país cuando una multitud la rodeó por completo y le impidió caminar con normalidad, en medio de una verdadera marea de fanáticos que buscaban una foto o un saludo.

Las imágenes, difundidas en Infama, muestran a la modelo avanzando con dificultad mientras era escoltada por personal de seguridad que intentaba abrirle paso entre la gente: “Es tremenda esta cámara, porque a ella la aplastan por todos lados”, comentaron en el programa al ver el video.

En las imágenes se observa cómo varias personas se acercan de manera insistente para fotografiarse con la conductora, mientras otras intentan tocarla o abrazarla: “Se le tiran arriba, le quieren sacar fotos, la abrazan”, señalaron desde el ciclo de América.

Foto: Captura (América)

La situación fue escalando al punto de que, quienes la acompañaban, comenzaron a pedir desesperadamente espacio para que pudiera avanzar: “Mirá cómo va caminando con todas las personas arriba. Sean humanos. Escuchen a la seguridad, ¿eh? Déjenla caminar”, se escuchó en la grabación.

A pesar del caos, Pampita intentó mantener la calma y continuó saludando a quienes se acercaban. Sin embargo, en el programa advirtieron que el momento no dejó de generarle incomodidad: “Igual, ella siempre con una sonrisa, buena onda. Pero se asustó ahí, ¿eh? Fijate cómo va caminando. La seguridad y la asistente dicen: ‘Sean humanos’. Tiene miedo. La agarró miedo”, cerraron.

¡Qué momento!