Un momento que pudo haber terminado en tragedia se transformó en un verdadero milagro para Barby Franco. La modelo rompió el silencio tras el fuerte accidente que protagonizó junto a su hija y sorprendió al contar cómo el sistema de seguridad de su auto fue determinante para evitar consecuencias graves.

El episodio ocurrió durante el fin de semana, cuando la pareja de Fernando Burlando circulaba por la Ruta 3 junto a su hija Sarah. Todo cambió en cuestión de segundos: un vehículo apareció en contramano, obligándola a frenar de manera brusca para evitar un choque frontal. Esa maniobra derivó en un choque en cadena que involucró a varios autos.

EL ROL CLAVE DEL AUTO EN MEDIO DEL ACCIDENTE

A pesar del fuerte impacto, tanto Barby como su hija resultaron ilesas. Y fue la propia modelo quien explicó por qué.

A través de sus redes sociales, reveló que el vehículo en el que viajaban —un exclusivo Tesla Cybertruck— cuenta con un avanzado sistema de seguridad que fue clave en ese momento crítico.

“Es muy seguro. Tiene cámaras por todos lados… si ve algo raro, el mismo auto llama al 911. Literal nos salvó la vida”, aseguró, dejando en claro el rol determinante de la tecnología.

Barby Franco reveló cómo el sistema de seguridad de su auto le salvó la vida en un accidente con su hija. Crédito: Instagram

El modelo, además de su diseño futurista, está equipado con monitoreo en tiempo real del entorno y sistemas inteligentes capaces de reaccionar ante situaciones de riesgo, lo que explicaría por qué el desenlace no fue trágico.

CÓMO VIVIÓ EL ACCIDENTE SU HIJA

Uno de los puntos que más preocupación generó fue el estado de su hija, que viajaba con ella al momento del choque. Sin embargo, Barby llevó tranquilidad: “Por suerte nunca se enteró del choque. No fue traumático para ella”, contó aliviada.

Incluso, en medio del caos, la pequeña no llegó a dimensionar lo ocurrido, lo que permitió que la situación no dejara secuelas emocionales.