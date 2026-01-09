Barby Franco comparte a diario contenido sobre su día a día y cómo lo transita con su hija, Sarah Burlando.

La niña cumplió tres años el 15 de diciembre de 2025 y, entre las fotos y los videos que sube Barby, se ve que la pequeña aún usa chupete.

Esa decisión en su crianza generó controversia y críticas por parte de varios seguidores, que hicieron un juicio de valor sobre la determinación de su madre.

Barby Franco chicaneó a quienes la critican porque Sarah Burlando aún usa chupete | Créditos: Instagram @barbaritafranco21

BARBY FRANCO CONTRA QUIENES LA CRITICAN POR EL CHUPETE DE SARAH

La modelo compartió en su cuenta de Instagram una noticia vinculada a un informe internacional titulado: “Cada vez son más las personas que están usando chupetes diseñados para adultos para calmar el estrés”.

Con ironía y buen humor, Barby retrucó: “¿Y ustedes le quieren sacar el tete a Sarah?”.