Barby Franco comparte a diario contenido sobre su día a día y cómo lo transita con su hija, Sarah Burlando.
La niña cumplió tres años el 15 de diciembre de 2025 y, entre las fotos y los videos que sube Barby, se ve que la pequeña aún usa chupete.
Esa decisión en su crianza generó controversia y críticas por parte de varios seguidores, que hicieron un juicio de valor sobre la determinación de su madre.
BARBY FRANCO CONTRA QUIENES LA CRITICAN POR EL CHUPETE DE SARAH
La modelo compartió en su cuenta de Instagram una noticia vinculada a un informe internacional titulado: “Cada vez son más las personas que están usando chupetes diseñados para adultos para calmar el estrés”.
Con ironía y buen humor, Barby retrucó: “¿Y ustedes le quieren sacar el tete a Sarah?”.