Lejos del movimiento constante de la ciudad y apostando cada vez más por una vida conectada con la naturaleza, Barby Franco y Fernando Burlando disfrutan de largas estadías en su casa de campo ubicada en Las Flores.

Allí, junto a su hija Sarah, la pareja encontró el equilibrio entre tranquilidad, diseño y vida familiar, en un entorno que combina tradición rural con detalles de lujo.

Durante el último fin de semana, la modelo Barby Franco compartió en sus redes sociales distintas imágenes que permitieron conocer nuevos espacios de la propiedad.

Así es la casa de campo de Barby Franco y Fernando Burlando: queda en Las Flores y combina rusticidad y lujo | Créditos: Instagram @barbaritafranco21

Las postales revelaron una identidad estética muy definida: materiales nobles, tonos cálidos y una ambientación inspirada en las antiguas estancias argentinas, pero reinterpretada con un enfoque contemporáneo.

Así es la casa de campo de Barby Franco y Fernando Burlando: queda en Las Flores y combina rusticidad y lujo | Créditos: Instagram @barbaritafranco21

ASÍ ES LA CASA DE BARBY FRANCO Y FERNANDO BURLANDO

Uno de los sectores que más llamó la atención fue el living comedor principal, donde la arquitectura se convierte en protagonista. Arcadas amplias, paredes en tonos crema y tramos de ladrillo a la vista construyen un ambiente con fuerte carácter de época.

Así es la casa de campo de Barby Franco y Fernando Burlando: queda en Las Flores y combina rusticidad y lujo | Créditos: Instagram @barbaritafranco21

El espacio transmite una estética campestre sofisticada, en la que cada elemento parece elegido para equilibrar tradición y confort. Allí, Barby Franco mostró una mesa especialmente preparada para una comida familiar, pensada tanto desde lo funcional como desde lo visual.

La mesa de madera oscura se lucía con una puesta delicada: vajilla blanca combinada con posaplatos de mimbre que sumaban textura y un guiño rústico. Las sillas, tapizadas en piel natural en tonalidades beige y marrón, acompañaban la línea decorativa general y reforzaban el espíritu telúrico presente en toda la casa.

Así es la casa de campo de Barby Franco y Fernando Burlando: queda en Las Flores y combina rusticidad y lujo | Créditos: Instagram @barbaritafranco21

La vida en la propiedad no se limita a los espacios interiores. El jardín ocupa un lugar central dentro del concepto de la casa, y la modelo también dejó ver un sector especialmente diseñado para reuniones al aire libre.