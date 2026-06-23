La difusión de los videos de Jésica Cirio en el vestidor de la casa que compartía con Martín Insaurralde, rodeada de fajos de dólares, sigue generando repercusiones.

En las últimas horas, en Arriba Argentinos exhibieron el plano de la propiedad y revelaron detalles de la distribución del sector donde se habrían guardado los millones de dólares que aparecen en las imágenes difundidas por La Nación.

El espacio llamó la atención por sus dimensiones, la cantidad de cajones y compartimentos y las medidas de seguridad que, según trascendió, tenía incorporadas.

Según se explicó al aire de eltrece, el dormitorio principal contaba con dos vestidores independientes, uno para cada integrante de la pareja, además de dos baños privados.

El dinero no habría estado guardado en el vestidor atribuido a Cirio, sino en el que correspondía a Insaurralde. Al observar el plano, los panelistas destacaron que el vestidor ocupaba una superficie considerable, con un largo similar al de ambos baños juntos.

El plano del vestidor del escándalo de Jésica Cirio y Martín Insaurralde y los millones de dólares (Foto: captura de eltrece).

“Era más una bóveda que un vestidor”, comentaron durante la emisión, al describir un espacio repleto de cajones y compartimentos donde, según las imágenes viralizadas, predominaban los fajos de dólares por sobre la ropa.

También remarcaron que muchos de esos cajones contaban con cerraduras y que en los videos se observan llaves utilizadas para abrirlos.

El material quedó incorporado a una causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que involucra al exfuncionario.

Tras la difusión de las imágenes, el juez federal Luis Armella ordenó allanamientos e intimó a la conductora a entregar su teléfono celular para ser peritado, con el objetivo de analizar el contenido y avanzar en la investigación. Mientras tanto, Cirio denunció que fue víctima de una extorsión.

EL ESCÁNDALO DE LOS MILLONES: LOS DETALLES DEL VESTIDOR DE LA POLÉMICA

La magnitud del lugar también fue tema de debate en Puro Show. Allí, Pampito contó que, según información aportada por Fernanda Iglesias, el vestidor de Jésica Cirio e Insaurralde tendría entre seis y siete metros de profundidad, con cajoneras a ambos lados del pasillo.

Además, señaló que personas que tuvieron acceso a la vivienda aseguraban que esos muebles permanecían habitualmente cerrados con llave.

Otro dato que despertó sospechas fue que tanto Cirio como Insaurralde solían ser vistos trasladando pequeñas valijas: “Cada dos o tres días”, comentó el conductor de eltrece.

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