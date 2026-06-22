La polémica por los videos atribuidos a Jésica Cirio y que la muestra filmando varios fajos de dólares guardados en distintos cajones de su vestidor, sigue escalando y ahora sumó un comentario explosivo de Moria Casán.

Durante una nueva emisión de La Mañana con Moria, la conductora compartió una información que, según aseguró, le llegó en las últimas horas y que podría agregar un capítulo todavía más impactante a la controversia.

Mientras en el programa analizaban el material difundido y las distintas interpretaciones sobre las imágenes, Moria dio a conocer la versión que le llegó después de que se conociera públicamente el contenido de los videos: “A mí me habían dicho que algunos saben que en el final de este video está ella tirándose sobre los fajos tipo ‘esto es lo mismo’”

“Esto me lo dijeron ayer en una reunión”, agregó. Y cerró: “Dicen algunos conocidos que ella termina en la cama, tirada, diciendo ‘ay, qué divino, todo esto es mío’”.

Foto: Captura (eltrece)

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“ERAN AMIGOS, TENÍAN NEGOCIOS EN COMÚN”: LA EXPLOSIVA REVELACIÓN SOBRE MARTÍN MIGUELES Y EL EX DE JÉSICA CIRIO

En medio del revuelo mediático que rodea a Martín Migueles (investigado en la causa por el SIRA y maniobras con el dólar “blue”), Yamil Castro Bianchi, el abogado del empresario -y exnovio de Wanda Nara- sorprendió al hablar sin filtro sobre la relación que mantenía con Elías Piccirillo, exesposo de Jésica Cirio, quien actualmente se encuentra detenido con prisión domiciliaria.

El letrado dio un móvil para el programa La Mañana con Moria y fue contundente al responder sobre el vínculo entre ambos empresarios: “Eran amigos, eran socios y tenían una amistad”, comenzó diciendo.

“No es algo que se pueda negar. Estaría faltando a la verdad si no dijese que son amigos y que tenían negocios en común”, agregó en el ciclo que conduce Moria Casán por eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

Por último, Yamil aclaró el tipo de relación comercial que compartían: “En la amplitud de la palabra socio, ¿no? Porque había negocios que tienen en común”, cerró.