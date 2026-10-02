A pesar de tener algunas dudas con respecto al viaje, Sol Pérez y Guido Mazzoni finalmente se animaron a unas vacaciones familiares que resultaron inolvidables. Tras una breve estadía en las playas de Punta Cana, la pareja viajó junto a su hijo Marco y sus cuatro abuelos a Disney.

A través de sus redes sociales, Sol compartió una publicación con un álbum de fotos de su visita a los increíbles parques de Disney. En las imágenes dejó en claro que Marco quedó fascinado con el lugar y con sus simpáticos personajes.

“Un poco de todo lo que estuvo pasando estos días. La felicidad es total… no sabíamos si a Marco le iba a parecer un buen plan y la verdad que estamos todos fascinados”, escribió Sol en su perfil de Instagram.

El viaje en familia a Disney de Sol Pérez con su hijo Marco (Video: Instagram)

EL ÁLBUM DE FOTOS DEL VIAJE A DISNEY DE SOL PÉREZ Y SU HIJO, MARCO

A los pocos días de llegar a Orlando, Sol Pérez compartió con sus seguidores algunas de las mejores imágenes de lo que venía siendo el viaje familiar. Emocionada y feliz, aseguró que había sido una gran idea hacerlo con toda la familia.

El viaje de Sol Pérez a Disney con su hijo, Marco (Foto: Instagram @lasobrideperez)

En las imágenes se lo ve al pequeño Marco recorriendo los parques, admirando cada uno de los castillos que se cruzó y divirtiéndose junto a los diferentes personajes. A pesar del calor, el nene disfrutó al igual que sus padres y abuelos.

El viaje de Sol Pérez a Disney con su hijo, Marco (Foto: Instagram @lasobrideperez)

El viaje de Sol Pérez a Disney con su hijo, Marco (Foto: Instagram @lasobrideperez)

El viaje de Sol Pérez a Disney con su hijo, Marco (Foto: Instagram @lasobrideperez)

El viaje de Sol Pérez a Disney con su hijo, Marco (Foto: Instagram @lasobrideperez)

El viaje de Sol Pérez a Disney con su hijo, Marco (Foto: Instagram @lasobrideperez)