A pesar de tener algunas dudas con respecto al viaje, Sol Pérez y Guido Mazzoni finalmente se animaron a unas vacaciones familiares que resultaron inolvidables. Tras una breve estadía en las playas de Punta Cana, la pareja viajó junto a su hijo Marco y sus cuatro abuelos a Disney.
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A través de sus redes sociales, Sol compartió una publicación con un álbum de fotos de su visita a los increíbles parques de Disney. En las imágenes dejó en claro que Marco quedó fascinado con el lugar y con sus simpáticos personajes.
“Un poco de todo lo que estuvo pasando estos días. La felicidad es total… no sabíamos si a Marco le iba a parecer un buen plan y la verdad que estamos todos fascinados”, escribió Sol en su perfil de Instagram.
EL ÁLBUM DE FOTOS DEL VIAJE A DISNEY DE SOL PÉREZ Y SU HIJO, MARCO
A los pocos días de llegar a Orlando, Sol Pérez compartió con sus seguidores algunas de las mejores imágenes de lo que venía siendo el viaje familiar. Emocionada y feliz, aseguró que había sido una gran idea hacerlo con toda la familia.
En las imágenes se lo ve al pequeño Marco recorriendo los parques, admirando cada uno de los castillos que se cruzó y divirtiéndose junto a los diferentes personajes. A pesar del calor, el nene disfrutó al igual que sus padres y abuelos.