Nicolás Cabré se animó a más y, días atrás, viajó a Berlín junto a su hija, Rufina, y su esposa, Rocío Pardo, para participar de la maratón Six Majors. Tras cruzar la meta y conseguir una distinción que buscó durante ocho años, el actor decidió continuar su viaje con una visita más tranquila a París, Francia.

Apasionado por el running y el deporte, el actor combinó su pasión con su otra gran pasión: su familia. Por eso, aprovechó para recorrer la ciudad, disfrutar de la gastronomía y también paseó en bicicleta junto a su esposa e hija.

En redes sociales, fueron mostrando imágenes donde se los veía a los tres recorriendo distintos puntos de París y se sacaron fotos en los lugares más reconocibles de la ciudad.

Nicolás Cabré festejó su logro deportivo con un viaje a París junto a Rocío Pardo y Rufina

LAS FOTOS DEL VIAJE DE NICOLÁS CABRÉ EN PARÍS

Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina disfrutaron de unos inolvidables días en París y, como era de esperar, visitaron icónicos lugares de la ciudad. Los tres se fotografiaron en la Torre Eiffel, frente al Arco del Triunfo y en la Catedral de Notre-Dame.

Nicolás Cabré festejó su logro deportivo con un viaje a París junto a Rocío Pardo y Rufina

Nicolás Cabré festejó su logro deportivo con un viaje a París junto a Rocío Pardo y Rufina

Para poder recorrer más lugares de París, alquilaron bicicletas y los tres juntos salieron a pasear por las pintorescas calles de la ciudad.

Nicolás Cabré, de viaje por París con Rufina y Rocío Pardo (Video: Instagram nicolascabre80)